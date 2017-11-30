亚洲股市下跌 受科技股跌势拖累

路透东京11月30日 - 亚洲股市周四下跌，受此前股价高飞猛进的科技股下跌拖累，部分人士认为这是大涨后正常的修正，但一些人认为这可能预示着一直以来提振该板块的“超级周期”的见顶。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.9%，三星电子(005930.KS)下跌2.9%至两个月低点；台积电(2330.TW)下跌1.9%。

日本股市日经指数.N225下跌0.1%，电子设备制造商板块下跌2.0%，跌幅居前。

美国纳斯达克指数.IXIC周三下挫1.27%，因投资人转移至金融股及其他板块，标普500指数.SPX收低0.04%，道琼工业指数.DJI收高0.44%。

亚马逊(AMZN.O)、苹果(AAPL.O)、谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)和Facebook(FB.O)跌幅介乎2-4%，在今年其他大涨个股中，Netflix(NFLX.O)重挫5.5%，费城半导体指数.SOX下挫4.4%。

本周稍早摩根士丹利发布一份报告，引发有关半导体需求可能即将触顶的疑虑，可能是打压科技股的原因。

“从全球半导体营收图表来看，其年增率看来的确是正在触顶。鉴于当前较高的销售水准，部分市场人士自然会感到担忧，”索尼金融控股分析师Hiroshi Watanabe表示。

“但观察需求动能来源，则是不仅止于手机，而是包括数据中心等诸多需求。2018年全球需求可能持续扩张，我认为目前无需悲观，”他称。

部分市场人士指出，科技股的卖盘比较有可能是与年底前获利了结有关。

“过去一年科技股表现极佳。有许多个股股价涨了一倍。因此投资人一直处于警戒状态。他们一直在找寻出售时机，”摩根士丹利资深投资分析师藤户则弘表示。

纳斯达克指数今年迄今涨幅仍达26.8%，超过同期标普指数9%的涨幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨幅超过30%，本月可望连续第11个月上涨。

继美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率自成长3.0%上修为3.3%后，美国美国公债收益率普遍上扬，美元也获得些许助力。

美国经济创下三年来最快增速，但分析师指出，企业库存(即待售商品)在GDP增幅中占到将近四分之一。

美国参议院周三向着税改立法的通过又迈进一步，这项立法是白宫的首要任务。目前来看，本周稍晚可能对此事进行决定性的投票表决，但还不清楚议案拥有的共和党支持票是否足以确保其获得通过。

美国10年期现货公债收益率涨至2.389%，接近本月所及高点2.414%。

特朗普总统已提名卡内基梅隆大学教授古德弗兰德(Marvin Goodfriend)担任美联储理事，市场目前对此几无回应。

欧元/美元EUR=报1.1863。美元/日圆JPY=走高至112.00，脱离周一所及的10周低位110.85。

英镑兑美元触及两个月高点1.3480美元，此前欧盟外交官员称，在退欧问题上英国已经“接近”欧盟要求。

韩元从上日触及的两年半高点回落，此前韩国央行六年多来首度升息，符合普遍预期。

今天晚些时候在维也纳召开的石油输出国组织(OPEC)会议结果公布前油市交投谨慎。OPEC成员将在会上讨论减产协议延期计划。

OPEC及俄罗斯本周料将延长石油减产协议至2018年底，同时也将暗示若市场过热，可能在6月开会时检讨这项协议。

亚洲市场早盘美国原油期货涨0.2%至每桶57.41美元，布兰特原油期货涨0.4%至每桶63.37美元。(完)