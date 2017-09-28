特朗普税改计划提振美元及美债收益率上扬 亚股下跌

路透东京9月28日 - 美元和美债收益率周四上扬，此前美国总统特朗普周三提出美国三十年来变革幅度最大的税改计划，且美国经济数据强劲增强了美国联邦储备委员会(美联储/FED)年底升息机率。

美元的强劲令很多新兴市场货币承压，打压MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.4%至一个月低点。

相形之下，受美股涨势带动，日本股市日经指数上涨0.3%。美股道琼工业指数收高0.25%，标普500指数收高0.41%。

罗素2000小型股指数涨1.92%，录得3月初以来的最佳单日表现。小型股公司可能将是税改计划的最大受益者。

“特朗普提出税改计划的这件事本身，就被认为是向前迈进一步，”大和证券首席全球策略分析师Hirokazu Kabeya称。

该计划将降低企业所得税率、对小型企业减税、降低个人最高税率，并取消一些被广泛使用的税费减免规定，其中包括一项惠及民主党占主导的高税率州民众的规定。

该计划包括，调低对美国公司汇回海外获利时征收的一次性税率，这也提振美元，分析师称，这将导致暂时性的美元大规模买进。

但这项提案在国会将面临一场硬仗，因为特朗普自己所在的共和党内部立场分歧，而且该计划已经招致批评，认为此举有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。

“难以预期该提议会在国会顺利过关。我们必须注意共和党人如何看待这项提议，”摩根大通证券首席固定收益分析师Takafumi Yamawaki表示。

“财政净赤字支出可能会小于股市预期的程度，”他补充称。

在外汇市场，随着美元全线上涨，欧元周三触及六周低位1.1717美元，今日最新报1.1734美元，本周以来已下跌1.8%。

美元兑日圆上日触及两个半月高位113.26日圆，而后回落至112.88日圆。

加元延续跌势，周三曾遭遇八个月来最大跌幅，此前加拿大央行总裁波洛兹削弱了今年第四次升息的预期。

加元兑美元跌至一个月最低1.2497加元。

美元兑多数新兴货币都走高，现货金触及一个月低位每盎司1,281.5美元。

“我认为新兴经济体增长题材没有任何改变，因此我认为对它们的卖盘将是暂时的，除非发达国家收益率继续大幅上升，”一日本大型银行的资深汇市交易员说。

美国公债收益率(殖利率)跳升，其中两年期公债收益率升至九年高位1.483%，因预计美联储12月升息。

美联储主席叶伦称美联储需要继续逐渐升息，这加强了年底前美联储将收紧政策的预期。

美国8月资本财订单增幅超预期，帮助提振对美国经济的乐观看法。

中长期公债收益率大涨，因特朗普的减税提案引发外界担心美国财政恶化。美国市政债券也出于同一个原因遭遇抛盘。

美国10年期公债收益率触及2.341%，为7月中旬以来最高水准。本周迄今低点为2.214%；30年期公债收益率升至2.878%，周三则是大涨9个基点，创下近七个月来单日最大涨幅。

油价在略低于本周触及的高点下方交投，在本月大涨之后市场进行盘整。

布兰特原油期货在每桶57.71美元交投，低于周二所及的26个月高点59.49美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶52.11美元，略低于周二创下的五个月高点52.43美元，此前美国公布原油库存意外下滑，上月飓风哈维过后炼油业者纷纷恢复生产。(完)

MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)、日经指数年内迄今表现：tmsnrt.rs/2t0wy3T