英镑受英国大选冲击重挫 股债静候更明确的选举结果

路透悉尼6月9日 - 英镑周五亚洲时段大跌，英国大选中似乎没有哪个党派能够成为明显的赢家，这让已经承受美国和欧洲重大风险事件的投资者再受冲击。

英镑在几秒钟内重挫逾0.02美元，但大多数股市和债市表现相对淡定，静候更多消息。

周四一份出口民调显示，英国首相特雷莎·梅领导的保守党将无法赢得议会的多数优势。这一令人震惊的结果恐将在英国引发政治动荡，并可能令英国退欧谈判推迟。

但早期结果不尽相同，最终结果极难确定。英国广播公司(BBC)报导称，有76个席位很难确定将由哪方赢得。

E-迷你标普500指数期货ESc1跌0.2%，日本股市日经指数.N225涨0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。

出口民调预测，保守党将在议会650个席位中赢得314席，反对党工党料收获266席。这意味着没有任何一党取得多数优势，从而会出现“悬峙议会”。

博彩业者已经就特雷莎·梅是否离任下赌。

“显然对保守党而言这次选举不那么好看，就在几周前他们还在民调中大幅领先，”西太平洋银行资深外汇分析师Sean Callow表示。

他预计，若产生悬峙议会，英镑将回吐宣布大选以来录得的全部涨幅，陷于1.2500美元左右。

“但鉴于出口民调也并不总是能准确预测结果，这次我们必须要等候最终结果，因此英镑今日可能走势波动，”他补充称。

0000 GMT，英镑兑美元下跌1.8%至两个月低点1.2720美元，英镑兑欧元也下跌1.6%至0.8790英镑。

受避险情绪带动，日圆兑美元小涨至109.88。高评级公债也浮现需求，美国10年期公债期货上涨5个跳动点。

欧元兑美元表现不佳，下滑0.25%至1.1188美元，测试1.1190下方支撑。

欧元隔夜已见下跌，因欧洲央行调降通胀率预估，同时表示并未讨论削减购债计划，公债收益率因此跌至数月低位。

**没有确凿证据**

在隔夜市场，华尔街似乎认为美国联邦调查局(FBI)前局长科米的国会证词并未对特朗普政府构成严重威胁。

科米指责总统特朗普解雇他是试图破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。外界怀疑俄罗斯力图干预2016年的美国大选。

“我认为市场对这一事件的警惕性有所降低，因为并没有确凿证据，”Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons说。

“所以认为...特朗普将推进其经济议程的想法并未受到明显影响。”

道琼工业指数.DJI周四收高0.04%，标普500指数.SPX涨0.03%，纳斯达克指数.IXIC涨0.39%。

大宗商品市场方面，现货金略升，报每盎司1,279.20美元。

油价依然低迷，周四布兰特原油结算价创11月29日以来最低，这是石油输出国组织(OPEC)宣布减产协议的前一日。

美国原油期货下跌0.14美元报每桶45.50美元，布兰特原油期货下跌0.15美元报每桶47.71美元。(完)