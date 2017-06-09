英国选情冲击英镑 但对亚洲股市等影响有限

路透悉尼6月9日 - 英镑周五在亚洲时段下挫，因英国大选似乎将会产生悬峙议会，让已经经受住美国与欧洲重大风险事件的投资者遭到打击。

英镑一度下跌多达0.03美元或接近2%，因投资者担心选举结果会让英国国内政治陷入混乱，并推迟退欧谈判。

英国股市富时100指数期货下滑0.2%，英国10年期公债收益率跌3个基点至1.00%。

其他地方受到的影响有限，E-迷你标普500指数期货走坚0.1%。

日经指数.N225涨0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.2%。

“选举结果对英国经济和退欧谈判来讲很棘手，因此不利英镑和股市，”AMP首席分析师Shane Oliver说。

“但英国经济产出仅占全球国内生产总值(GDP)的2.5%，很难看到这对全球投资市场会有什么重大影响。”

在出口民调显示，英国首相特雷莎·梅领导的保守党可能难以赢得明显多数席位后，英镑和股市开始下跌。

过半席位已开出后，结果显示工党的席位大幅增加，英国广播公司(BBC)预计保守党将获得650个席位中的318个。

市场原本预计特雷莎·梅将能够轻松扩大在议会的多数优势，博彩公司开始就她是否会下台开出盘口。

“我们可能迎来市场不确定期，将要进行的退欧谈判这一关键而又棘手的问题将加剧这种不确定性，”券商OFX负责企业交易的主管Michael Judge称。

“中短期内可能会搁置投资决定--肯定要等到英国首相选举得到明确时。眼下，大家都在猜测。”

0400 GMT，英镑兑美元跌1.6%至1.2750，早前一度触及两个月低点1.2693。英镑兑欧元也下滑1.4%至0.8780。

日圆兑美元回吐早前涨幅跌至110.30。欧元兑美元跌0.1%至1.1199。

欧元隔夜已见下跌，因欧洲央行调降通胀率预估，同时表示并未讨论削减购债计划，公债收益率因此跌至数月低位。

**没有确凿证据**

在隔夜市场，华尔街似乎认为美国联邦调查局(FBI)前局长科米的国会证词并未对特朗普政府构成严重威胁。

科米指责总统特朗普解雇他是试图破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。外界怀疑俄罗斯力图干预2016年的美国大选。

“我认为市场对这一事件的警惕性有所降低，因为并没有确凿证据，”Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons说。

“所以，考虑...特朗普的经济计划获得通过...意义不是特别大。”

道琼工业指数.DJI涨0.04%，标准普尔500指数.SPX涨0.03%，纳斯达克指数.IXIC上扬0.39%。

大宗商品方面，现货金下跌0.3%，每盎司报1,274.30美元。

油价仍低迷，布兰特原油触及去年11月29日以来的最低水平，当时正值石油输出国组织(OPEC)达成减产协议的前夕。

美国原油期货小幅下跌0.03美元，每桶报45.61美元，布兰特原油期货跌0.04美元至47.82美元。(完)