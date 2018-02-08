亚股在六周低位徘徊 因美债收益率向四年高位攀升

路透东京2月8日 - 亚洲股市周四在六周低位徘徊，因美债收益率向四年高位攀升，此前投资者担心企业享受多年的低借款成本恐面临通胀上升的威胁。

美国国会两党领袖周三罕见地放下分歧，达成一份为期两年的预算协议，将政府支出增加近3,000亿美元，希望藉此平息华府内有关财政政策的争吵；但此举也将扩大联邦赤字。

“支出增长幅度远超过几个月前市场的预期。其影响将和减税效应相当。由于市场还没有消化这一点，美国债券卖压可能还会持续一周左右，”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido表示。

通过扩大赤字来增加支出，再加上总统特朗普的减税举措预期给经济带来的提振效应，可能让已然强劲的美国经济增长过热，并推动通胀加速升至逾十年来高位。

这种疑虑推动美国10年期公债收益率回升至2.813%，接近周一所及四年高点2.885%。

美国参众两院周四料就该预算协议进行投票，双方都存在一些反对意见。

股市依然风声鹤唳。过去几天股市大跌，因市场担心全球利率可能上升。利率上升会令曾经支持风险资产大幅反弹的流动性闸口被拉上。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数几无变动，守在周二触及的六周低点附近。

日本股市日经指数.N225涨0.4%，但本周迄今为止周线仍跌逾6%。

在截至周三的过去八个交易日中，MSCI明晟全球市场指数有七天下跌，跌幅达6.8%。

美股周三在盘初上涨后丧失动能，标普500指数.SPX收跌0.5%，纳斯达克指数.IXIC跌0.9%。

通常被视为投资人恐惧指标的Cboe波动率指数(VIX)下降2.3点至27.73，但仍然是过去几个月水平的两倍有余。

Aberdeen Standard Investment的全球策略主管Andrew Milligan在研报中写道，在长时间的低波动之后，市场出现修正并不意外。

“这个(低波动)受到央行向各类金融资产注资的量化宽松政策的支持，全球经济的稳定状态也继续让投资人安心，”他说。

“总而言之，只要长期推动因素仍保持正面，随着时间推进，修正的可能性在上升，这给积极型投资人创造了机遇。”

中国贸易数据显示，1月进出口双双超预期。出口和进口同比分别增长11.1%和36.9%，突显全球经济强势。

美国国会达成预算协议，支撑美元走势。美元指数上涨，最新报90.251，周三曾涨至两周高点90.403。

欧元兑美元EUR=跌至1.2276，接近两周低位。

南欧国家公债收益率周三骤降，因报导称，支持欧洲和支持支出的德国社会民主党(SPD)将在联合政府中执掌财政部。

美元兑日圆JPY=报109.35，从周三的低点108.92回升。

新西兰元跌至四周低点，此前该国央行下调到2020年的通胀率预估，并称本周股市波动是全球市场对通胀和利率上升风险感到不安的警讯。

新西兰元兑美元NZD=D4跌至0.7190，创1月11日以来最低。

贵金属价格也下跌，现货金跌至四周低点每盎司1,311.6美元。

油价下跌，因美国数据显示该国油品库存增加，且原油产出达到纪录高位，外界愈发担忧会有更多卖压出笼。

布兰特原油期货挫跌至六周低点每桶65.16美元。

美国原油期货触及一个月低点61.25美元，最新报61.65美元。(完)