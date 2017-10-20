亚股走高 美国参院通过预算计划激励美元上扬

路透东京10月20日 - 亚洲股市周五摆脱盘初颓势，转而走高，美元上扬，因美国参议院通过2018财年预算草案，将有利共和党在不需要民主党支持的情况下推进减税措施。

由共和党控制的参议院以51票对49票的结果通过了该预算案。根据该议案，为了支应共和党所提议的减税，联邦赤字未来10年将可能增加至多1.5万亿(兆)美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，但周线仍略有下跌；该指数在周二曾触及10年高点。

美国股指期货涨0.4%，指标10年期美债收益率从周四美国时段收盘时的2.321%升至2.346%。

新西兰股市持平，此前则连涨13个交易日。经过多周的政治协商后，新西兰第一党同意与中左翼工党组建新政府，终结了国家党近10年的执政地位。

新西兰元继周四大跌1.7%之后，今续跌0.7%至0.6980美元；周四跌幅创2016年6月以来最大。

日本股市日经指数抹去稍早跌幅，转为上涨0.1%，周线料上涨1.6%。日经指数周四止已连续13个交易日上涨，创1998年以来最长的连涨纪录。若连续14个交易日上涨，则将创1961年以来最长连涨纪录。

美国股市周四大致持平，苹果(AAPL.O)重挫2.4%，因有迹象显示iPhone需求疲软，导致分析师及投资人对该公司浮夸的发表新手机策略产生质疑。

周四美元下滑且美国公债收益率下跌，因之前有报导称，称美国总统特朗普倾向提名现任美国联邦储备委员会(FED、美联储)理事鲍威尔出任美联储主席。

鲍威尔在共和党籍美联储主席候选人当中立场最为鸽派，现任主席民主党籍叶伦被认为是政策鸽派，虽然也在特朗普考虑名单，但很少有投资者预计特朗普会任命一位民主党人士担任该职位。

“美联储主席任命明朗将对美元有利，”瑞穗证券首席外汇策略师Masafumi Yamamoto称。

美元指数涨0.2%至93.446，周线涨0.4%。

美元兑日圆跳涨0.6%至113.19日圆，本周有望涨1.2%；投资者在静候周日日本大选。

日本首相安倍晋三领导的执政联盟料在大选中获得约三分之二的绝对多数票。

“这样的结果不会对日圆产生太大影响，”Yamamoto说，“但日本自民党是否认为这对安倍而言是场胜利，这很重要，要衡量这个界限很难。”

欧元兑美元跌0.3%报1.1816，跌向本周低位1.1730。

欧洲股市创下两个月来最大跌幅，因西班牙政局动荡引发担忧，且此前联合利华、法国Publicis和德国凯傲(Kion)等大型企业公布的业绩令人失望。

西班牙中央政府周四威胁将中止加泰罗尼亚的自治权，此前加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)称，如果政府继续“压迫”，则加泰罗尼亚将更进一步，正式宣布独立。

原油价格持坚，周四则下挫逾1%，打破了连续四日的涨势，因美国库存水平高于预期，且投资者在近期市场上涨后获利回吐。

布兰特原油期货涨0.01美元，报每桶57.24美元，美国原油涨0.07美元报51.36美元。

图表：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)