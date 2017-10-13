亚洲股市创10年新高 等待美国公布数据及中共十九大

路透东京10月13日 - 亚洲股市周五小涨至10年高点，主因预期全球经济热络成长，不过在美国公布经济数据及下周中共十九大会议前，投资人并未追高。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.15%，本月以来上涨3.6%。日经指数小涨0.2%，再创21年新高。

美国股市周四小跌，受美国电话电报公司(AT&T)(T.N)跌势拖累。

但MSCI明晟全球市场指数处于纪录高位，今年以来涨幅扩大至17%。

中国贸易数据显示9月进出口涨幅双升，进口优于预期，进一步显示中国经济近期韧性表现。

“很难认为当前‘恰到好处的经济’会突然改变，”Asset Management One研究主管Nobuyuki Kashihara指出。

“股价将随着全球各地企业获利的成长而上涨。”

除了全球经济目前处于近些年来的最好状态的普遍共识以外，对于美国总统特朗普将推进减税的预期也鼓舞投资者。

“虽然我们不知道税改的细节，但关于将进行30年来最大的税改的计划宣布，引发了新一波通胀交易，”乐天证券的首席全球策略师Mutsumi Kagawa表示。

汇市方面，美元近几日失去了一些动能，因美国公债收益率似乎暂时触顶，而且美联储会议记录显示决策者对于美国通胀前景的看法仍然分歧。

美元面临的下一个重大考验是定于今日稍晚公布的美国消费者物价指数(CPI)。

“数据可能会受到飓风影响。但如果物价上涨加快，仍将有利美元，”三井住友资产管理公司资深分析师Masahiro Ichikawa表示。

除了通胀数据外，投资者还将关注特朗普提名谁接替美联储主席叶伦。叶伦的任期将于明年2月结束。

美国白宫幕僚长凯利(John Kelly)周四称，总统特朗普将在“不久后”就下任美联储主席人选做出决定，另一位官员则称，特朗普已与斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)会面讨论了该职位。

另一关注焦点是中国中共十九大将于10月18日召开，届时中国国家主席习近平料制定新的政策计划。

欧元兑美元报1.1849，从周四高位1.1880回落，但周线涨幅维持在近1%，欧元走势仍受加泰罗尼亚寻求脱离西班牙独立的危机困扰。

日圆兑美元几无变动，报112.10，不过周线有望小升，创五周来首次周线升幅。

比特币周四大涨13%后涨逾4%，触及纪录新高5,846美元，今年迄今累计飙升450%。

摩根大通(JPM.N)财务长表示，该行对未来可能使用数字货币的情况持开放态度，似乎是在为该行执行长迪蒙(Jamie Dimon)上个月的讲话降温。迪蒙当时宣称比特币是一场“骗局”。

铜价自周四触及一个月高位后继续持坚，因围绕中国需求前景的乐观情绪支撑价格。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周五早盘报每吨6,862美元。

油价周五微升，因美国原油产量与库存双双下滑。美国原油期货小涨0.5%至每桶50.87美元，布兰特原油期货升0.4%报每桶56.49美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)