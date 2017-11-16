亚股上扬对美股隔夜收低不以为意 美元小涨

路透东京/悉尼11月16日 - 亚洲股市周四摆脱盘初的疲弱表现走高，与此同时美元小涨，因乐观经济数据出炉后投资者预期美国将进行更多升息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.6%。

澳洲股市涨0.3%，因就业数据提振人气。数据显示，澳洲10月失业率降至5.4%，创下2013年初以来的最低水准。

日本股市日经指数.N225逆转早盘跌势，跳涨1.5%，因投资者在股市连续六日下跌后逢低买入。

E-迷你标普500指数期货涨0.2%。美国主要股指隔夜下跌，标普500指数能源分类指数连跌四日，跌幅累积达4%，为14个月最大四日跌幅。

投资者对美国大规模税改计划进展的担忧并无减弱迹象，参议院共和党人提出的税改方案周三遭到两名共和党参议员的抨击。

“如果我们观察市场焦点，会看到主要仍然是美国税改辩论，以及这方面可能取得的进展”，巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称。

“显然距离美国税改协议达成还有一定距离，我认为市场可能已经重新评估了看涨预期，所以昨天美元小幅走软，而且今天也未能收复失地，”Kotecha称。

美元指数涨0.1%至93.893；欧元兑美元EUR=跌0.1%至1.1779美元，从周三触及的一个月高点1.1860美元回落。

美元兑日圆JPY=涨0.2%至113.05日圆，但距离上周触及的八个月高点114.735日圆还有不小差距，当时日本股市升至几十年高点；隔夜美元一度跌至112.47日圆。

外界怀疑最新一轮北美自由贸易协定(NAFTA)谈判能否在美国的苛刻要求下取得很大进展，这使墨西哥披索MXN=周三跌至八个月新低，但亚洲交易时段企稳。

经济面总体乐观增强了这样的预期：美国联邦储备委员会(美联储/FED)不但会在12月升息，而且明年还会升息多次。目前市场几乎完全消化了12月升息的预期。

美国10月扣除食品和能源价格的核心消费者物价指数(CPI)走升，10月零售销售成长0.2%，优于预估，这是经济增长的积极迹象。

美国利率前景或将推动两年期美债收益率(殖利率)从九年高位进一步上升，之前收益率曲线呈现10年来最平状况。

投资者还猜测，这轮紧缩将减缓美国经济，使通胀率无法达到美联储2%的目标，并拉低长期美债收益率。其结果是，两年期与10年期美债收益率之差缩至2007年年底以来最窄。

“不管这是不是10年来最平的收益率曲线，以及以往对未来经济增长、高收益债券近期受抑或地缘政治紧张局势有何预示，完全不清楚市场为何受到惊吓，”澳新银行分析师在报告中称。

大宗商品市场方面，现货金小跌0.1%至每盎司1,277.81美元，金价隔夜曾触及10月20日以来最高1,289.09美元。

油价上涨，尽管美国政府报告显示原油和汽油库存意外增加，给油价带来压力。油价此前下跌，因国际能源署(IEA)本周发表报告预计全球原油需求增长将可能放缓。

美国原油期货涨0.03美元至每桶55.36美元，布兰特原油期货涨0.11美元至每桶61.98美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)