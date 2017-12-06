亚股受美股跌势牵引而下挫 美元走疲

路透东京12月6日 - 亚洲股市周三下跌，受到美股跌势拖累，科技股在短暂反弹后再次下行，美元则是因为美国长天期公债收益率走低而不振。

铜价走弱也令冒险意愿受牵制。日股日经指数.N225下跌0.9%，非铁金属生产类股跌幅较深，此前铜价在海外市场跌至两个月低点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.9%。

澳洲股市小幅下滑0.35%，韩国综合股价指数.KS11下跌0.65%，沪综指回落0.7%。

标普500信息技术股指数隔夜勉强上涨，盘中1.4%涨幅大部分回吐。今年表现最佳的科技股过去一周仍下跌近4%，因投资者将资金转向被认为将从特朗普总统承诺的减税中受益最多的银行、零售等类股。

这拖累标普500指数.SPX隔夜连续第三日下跌。道琼工业指数.DJI和纳斯达克指数.IXIC也有所回落。

“美股回落的同时，投资人也在年底关帐前了结获利。很多这类的年底美化帐面动作显然已经在新兴股市出现，”SMBC日兴证券新兴市场分析师Kota Hirayama称。

“新兴股市的主要焦点是年底前美债收益率走势。美联储未来一年的货币政策立场值得密切注意，因其对美债收益率、进而各个股市会产生影响。”

美国联邦基金期货价格显示，投资人认为美联储12月12-13日会议笃定升息，目前多数焦点放在2018年及之后的利率展望。

两年期美债收益率隔夜触及九年高点，受美联储政策路线趋紧及美国国会将通过税改立法的预期推动。

但10年期美债收益率隔夜下跌，收益率曲线进一步趋平。投资者预见美国通胀长期上升的空间有限，从而造成收益率曲线趋平。

美元下跌，受较长期美债收益率走低打压。美元指数下滑0.1%至93.287。

美元兑日圆JPY=跌0.2%至112.330日圆；兑欧元EUR=几无变动，报1.1830美元，上日挫跌0.35%。

英镑GBP=D3报1.3422美元，跌0.15%；此前Sky News报导称刺杀英国首相的阴谋被挫败，对英镑构成小幅冲击。

英镑周二曾低至1.3370美元，此前特雷莎·梅未能与欧盟就开启英退后的自由贸易相关谈判达成协议，令市场失望。

比特币继续大涨，BitStamp交易所的比特币价格涨至12,205.46美元，刷新纪录高位。

大宗商品方面，美国原油期货跌0.45%至每桶57.36美元，此前美国石油协会(API)公布的数据显示，上周美国汽油和馏分油库存均增加。

布兰特原油期货跌0.4%至每桶62.60美元，但自6月份以来累计涨逾40%，受益于石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动。减产行动可能持续整个2018年。

伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.2%至每吨6,557美元，隔夜曾跌至两个月低位6,507.50美元。

基本金属受到双重打击，一是美元本周稍早受美国税改希望助推的涨势，二是库存增加引发的技术性抛盘。(完)