亚股削减涨幅 美国参议院推迟就税改议案投票

路透东京12月1日 - 亚洲股市和美元周五削减温和涨幅，冒险意愿在受到美股上扬支撑的同时，也受到忧虑遏制，投资者静候美国参议院对税改议案投票。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数日内几近持平，此前刷新两周低位。该指数周内累计下挫2.6%。

日本股市日经指数.N225上涨0.1%，本周有望录得0.9%涨幅。

“现在市场主要焦点在于税改议案是否会通过，”东京瑞穗证券技术分析师Yutaka Miura称。

美国参议院周四晚间延后议案表决，财政鹰派议员寻求加入一项修正，以解决税改料将导致的联邦预算赤字大幅扩张，议员们仍在此问题上纠结。

参议院周五早上之前不会表决。目前还不确定届时是否会对议案作出决定性投票。

隔夜美股三大股指全部上涨，税改议案取得明显进展提振人气。标普500指数.SPX触及纪录收盘高位，道琼工业指数.DJI首次站上24,000点。

E-迷你标普500指数期货跌0.3%，之前参议院推迟对议案投票。

参议院版本的税改议案获得通过的机率周四上升，因为影响力颇大的参议员麦凯恩表态将予以支持。众议院在11月16日已经批准自家的税改议案。

麦凯恩表态支持的消息推动美国公债收益率升至五周高位，进而支撑近期显现疲态的美元。

收益率也受到美国数据提振，数据显示美国通胀上升而请领失业金人数减少，巩固了对于美联储将在本月稍晚升息、并在2018年升息几次的预期。

但美元周五回吐一些涨幅，因美国税改议案投票推迟后美债收益率小跌。

亚洲盘初，美国10年期公债收益率持于2.409%，低于周四纽约收盘价。

“隔夜美国数据很好，巩固了升息预期，但在税改投票有结果之前，市场不会大动，”IHS Markit驻东京首席分析师Harumi Taguchi说。

美元指数微跌0.1%至92.959，但本周目前仍上涨0.2%。

美元兑日圆JPY=持稳于112.53日圆，稍早曾触及11月21日以来最高位112.690日圆，脱离了周一所及的十周低位110.85日圆。

欧元EUR=日内小涨至1.1912美元，但低于周一所及的两个月最高位1.1961美元。

比特币跌2.4%至9,707美元，持于上日低位9,000美元上方，但远远不及本周的纪录高位11,395美元。11月比特币涨幅达55%。

油价延续周四涨势，之前石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的非OPEC产油国周四同意延长减产协议至2018年底，同时暗示若市场过热，可能会提前结束减产。

美国原油期货上涨0.19美元或0.3%至每桶57.59美元。11月月线上涨5.5%。

布兰特原油期货涨0.29美元或0.5%至每桶62.92美元。布兰特原油在11月连续第三个月上涨，涨幅约为3.6%。

金价微涨，上日曾触及三周半低点。现货金上涨0.1%至每盎司1,275.02美元。

MSCI明晟全球指数、 MSCI明晟亚太地区(除日本)、 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)