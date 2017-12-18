亚股上涨受美国税改有望获批预期提振 中国市场受关注

路透悉尼12月18日 - 亚洲股市周一微幅上涨，市场人气受到对于美国立法者有望批准久违税改议案的预期提振，但中国股市低迷，此前该国央行全线上调公开市场利率。

与此同时，芝加哥商业交易所(CME)推出比特币期货，推升了对于比特币现货市场热络涨势有望持续的预期。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.2%。日股日经指数.N225为该地区表现最佳的股指，上涨1.3%，接近上月触及的25年最高位23,382点。

全球股市今年大幅大涨，主要受美国税改预期推动。美国税改被视为将提振公司获利、促发股票回购、并提高股息--这一点可为股东带来好处。

美国税改议案的投票料将在本周举行。

中国亦为关注焦点，中国央行之前上调了逆回购利率。

投资者还关注周一开始召开的为期三天的中央经济工作会议，中国共产党领导人将在会议上讨论包括增长目标在内的经济政策。

“虽然还没有出现明显的迹象，但我们预计未来几个月中国经济增长温和放缓，”Insight Investment投资组合经理Steve Waddington表示。Insight Investment管理着9,300亿澳元(7,120亿美元)资产。

Waddington补充说，中国可能将经济增长目标从6.5%下调至6.0%，因金融状况收紧和旨在降低杠杆的更严格监管举措对经济产生影响。

中国股市下滑，沪综指.SSEC跌0.1%。沪深300指数.CSI300基本持平，脱离日内高点。

美元兑日圆守在一周半低位上方，上周下跌0.8%。

交投大致淡静，因投资人赶在圣诞节假期前关帐。

美元指数几近持平。

英镑兑美元GBP=接近三周低位，因英国首相特雷莎·梅为为期一周的艰困会议做好准备，以期让内阁对退欧谈判的分歧看法达成一致。

芝加哥商业交易所(CME)周一开始交易比特币期货，近月合约下跌3.6%。

现货市场方面，比特币BTC=BTSP最新跌2.8%报18,430美元，周日在卢森堡Bitstamp交易所触及纪录水准19,666美元。

“(期货合约的)推出增加了认定比特币为合法资产的合理性，”ASR Wealth Advisers基金经理Shane Chanel表示。

“推出该合约应增加买方压力，有可能成为催化因素，推动比特币升穿20,000美元关口。”

大宗商品方面，油价略微上扬，美国原油涨0.08美元报57.38美元，布兰特原油升0.12美元报63.35美元。

现货金持稳报1,254.99美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)