亚洲股市上涨 此前美国科技巨头财报喜人

路透东京10月27日 - 亚洲股市周五上涨，因科技股受美国科技巨头乐观业绩提振。不过欧元兑美元在三个月低位附近徘徊，因欧洲央行延长刺激计划。

澳元兑美元跌至三个半月低点。此前澳洲一家高等法院裁定副总理乔伊斯没有资格留在议会，令澳洲政府在下议院失去一席的多数优势。法院现下令对乔伊斯的席位进行递补选举。

乔伊斯失去议员资格的消息传出后，澳洲股市S&P/ASX200指数下跌约0.6%。

日本股市日经指数上涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%，香港股市恒生指数领涨。

“全球企业获利升至纪录水位。IMF不久前刚调升美国、中国、欧洲及日本的经济预测，”乐天证券首席全球策略分析师Mutsumi Kagawa称。

Alphabet (GOOG.O)、微软(MSFT.O)及亚马逊(AMZN.O)的获利表现皆强劲，盘后股价劲升，涨幅分别为2.8%、4.5%及7.6%。这三家企业市值分别名列全球第二、第三及第五大。

在此之前，标准普尔500指数涨0.1%，接近上周触及的纪录高位，受全球经济强劲和公司获利稳健提振。

第三季财报季已接近过半，74%的美国公司业绩强于预期，过去四个季度这一比例为72%。

美国众议院周四为总统特朗普寻求的大幅减税铺平了道路，通过了2018财年预算案。该举措将使税改法案在没有任何民主党人士赞成的情况下在议会获得通过。

瑞穗证券首席策略师Nobuhiko Kuramochi表示：“整体来看，昨天欧美增长型股票表现强劲。既然共和党可以通过税改法案，目前来看税改讨论将于下周启动。”

德国股市周四触及纪录高位，泛欧Eurofirst 300指数涨1.1%，创三个半月最大涨幅，此前欧洲央行宣布将购债计划延长至明年9月。

尽管欧洲央行表示从1月开始将购债规模减半，但也承诺继续实施刺激措施，甚至保留逆转政策的可能性。

欧元区公债收益率大跌，指标10年期德债收益率下跌约6个基点至0.42%，创九个月来最大单日跌幅。

南欧国家公债收益率亦下降，意大利公债收益率降至1.53%，接近8月初触及的七个半月低位。

西班牙10年期公债收益率亦下降，因寄望加泰罗尼亚危机取得突破，但西班牙政府和加泰罗尼亚发生直接对抗的风险犹存。

西班牙参议院拟于周五批准接管加泰罗尼亚政府机关和警察，并授予马德里当局解除加泰自治区主席职务的权力。

汇市方面，欧洲央行的鸽派立场推动欧元兑美元跌至三个月低位1.1631美元。

美元兑日圆几无波动，报114.09日圆，接近周三所及三个月高位114.245。

另外，布兰特原油期货持坚，周四收在27个月高位，因市场聚焦于沙特承诺结束全球供应过剩状态，并摆脱了美国原油库存意外上升及美国产量和出口高企的影响。

布兰特原油期货几近持平，报每桶59.32美元，略低于周四高位59.55美元。

美国原油期货报每桶52.64美元，持平于周四的六个月收盘高位。

MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)和日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)