亚洲股市守在高位附近 市场关注习近平讲话

路透悉尼10月18日 - 亚洲股市周三对近期涨幅进行整理，主要货币守在狭窄区间，因投资者静候中共十九大可能会出台什么政策。

中国国家主席习近平表示，把经济发展的着力点放在实体经济上，继续推进供给侧结构性改革。

投资者希望找到未来五年经济和金融市场改革的方向，尽管从历史经验来看，这种会议可能不会有太多细节。

周二，美国仍未将中国列为汇率操纵国，但在美国总统特朗普计划访华之前，仍对中国政府的经济政策持批评态度。

中国沪深300指数小涨0.3%，沪综指涨0.1%。

最近中国公布的经济数据总体乐观，点燃了对全球经济增长的乐观情绪，进而利好整个亚洲地区股市。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0.1%，接近2007年底以来的最高水平；澳洲股市上涨0.2%。

日经指数升0.1%，正试图力守连续第12日的涨势。

日本共同社民调显示，日相安倍晋三领导的执政联盟料将在周日大选中获得约三分之二的多数席位。

股市的看多气氛在美银美林的最新基金经理人调查展露无遗。

“六年来头一回，‘金发女孩经济’战胜长期停滞，受访投资者中有创纪录的48%预计经济增长高于趋势，通胀低于趋势水平，”该调查指出。

投资者看空债券，82%的受访者预计未来12个月收益率将上升，有创纪录的85%认为债券估值过高。

**看空债券**

美国两年期公债收益率触及2008年11月来最高水准，因有揣测认为特朗普将任命一位更鹰派的人选来接替美联储主席叶伦。

利率期货预计美联储12月升息的可能性约为90%。

美债收益率上升带动美元指数升至一周高点，美元兑日圆也稳定在112.17日圆。

欧元兑美元维持在1.1772美元，仍高于近来低点和主要技术支撑位1.1667。

在包括欧洲央行总裁德拉吉在内的的几位决策者周三稍晚发表演说前，交易商保持警惕。

墨西哥披索波动幅度最大，创逾四个月以来最大涨幅，此前美国、加拿大和墨西哥贸易部长同意延长北美自由贸易协定(NAFTA)的磋商至2018年。

美国股市道琼工业指数周二小幅收高0.18%，盘中一度历史上首次升穿23,000点大关，标准普尔500指数收升0.07%，纳斯达克指数则微跌0.01%。

国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)盘后股价跳涨近5%，因该公司将业务重心转向云和网络安全的策略助其季度营收超过华尔街预估。

大宗商品市场方面，美国升息预期令现货金持于每盎司1,288.10美元。

美国原油库存下降以及中东紧张局势可能扰乱供应的担忧，对原油价格构成提振。布兰特原油期货涨0.43美元至每桶58.30美元，美国原油期货涨0.26美元至每桶52.14美元。

图表：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)