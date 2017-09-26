亚股走软而日圆持坚 因朝鲜半岛紧张局势升级

路透东京9月26日 - 亚洲股市周二走软，而日圆持坚，因朝鲜半岛紧张局势升级，而且投资者在等待有关美国货币政策前景的新线索。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，追随隔夜美股跌势。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦定于周二1645GMT就“增长前景：重新评估基本面”发表演说。

投资者将仔细分析她的言论，以寻找有关美联储是否会按计划在12月升息的线索。

“如果美国在12月就上调政策利率，那将支撑美元，但朝鲜半岛紧张局势令情况变得更加复杂，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。

“即便叶伦发表了对市场有利的言论，也可能只会被地缘政治风险所抵消，”她说。

朝鲜外务相李勇浩周一表示，美国总统特朗普已经向朝鲜宣战，而朝鲜保留采取反制措施的权利，包括击落美国轰炸机，即便其不在朝鲜领空。

韩国联合通讯社周二援引国内情报机构报导称，继美国周末向朝鲜半岛派出B-1B轰炸机之后，朝鲜在不断调遣飞机，加强东岸防御。

澳洲股市微跌0.1%，而韩国股市下滑0.3%。

日股日经指数跌0.4%，因日圆走强而承压。

“除了朝鲜问题以外，日圆走强今日也影响股市，同时有报导称苹果告知供应商减少零部件供货，苹果股价表现惨淡，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

苹果(AAPL.O)周一下跌0.9%，据传该公司已经告知供应商缩减即将推出的iPhone X零部件供货。

美元兑日圆下跌0.2%至111.51，远低于上周创下的两个月高点112.725。

由于日本的债权国的地位、以及预期日本投资人在面临危机时会汇回资产，日圆往往会在市场避险的时候受益。

欧元继周一下滑后小幅反弹，之前德国总理默克尔在选举中虽取得胜利，但极右党派支持率大幅上扬，严重影响了默克尔的选举成绩。

对默克尔保守阵营的支持意外降至1949年以来最低，而现任执政联盟中的伙伴社会民主党还表示，他们将成为反对党。

欧元兑美元涨0.1%至1.1861，美元指数小跌0.1%至92.551。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美联储走在逐渐升息的道路上，因为给通胀带来压力的因素正在“减弱”，美国经济基本面稳健。

但美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，美联储再度升息之前，应先等待出现薪资和物价更快速增长的明确信号。

原油价格延续涨势，周一曾大涨逾3%，因产油国称全球油市正迈向再平衡，此外土耳其威胁称要切断伊拉克库尔德地区至其港口的输油管道。

美国原油小涨0.2%报每桶52.34美元，此前曾触及4月以来最高位。布兰特原油期货涨0.7%报每桶59.45美元，此前一度升至2015年7月以来的最高水位。

金价微幅走低，但仍接近上日触及的水位，上日受朝鲜地缘政治紧张局势影响，金价曾上涨逾1%。现货金小跌至每盎司1,309.96美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)