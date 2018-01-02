亚股受中国数据支撑触及10年高位 美元走势不振

路透悉尼1月2日 - 亚洲股市周二创下10年高位，此前中国发布的财新制造业采购经理人指数(PMI)意外不错。欧元兑美元则守在2017年高位附近。

朝鲜领导人金正恩对韩国伸出橄榄枝，称他对于与韩国对话“持开放态度”。这一消息也提振市场人气。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.5%，触及2007年以来的最高。去年该指数价值增长了三分之一。

日本股市今日因假期休市。E-迷你标普500指数期货小涨0.15%。

沪深300指数.CSI300涨1%，此前出炉的数据显示，财新中国2017年12月制造业PMI指数升至四个月高位51.5，高于上月的50.8和路透调查预估中值50.6。

该数据显示中国经济具有韧性，即便北京当局治理污染，并为应对楼市降温的情况。

“12月制造业状况好转，强化了这样的观点，即经济增长已在2017年企稳，甚至表现要好于预期，”投资研究公司莫尼塔(CEBM)宏观经济分析部门主管Zhengsheng Zhong表示。

汇市方面，美元仍然不受青睐；美元指数周五曾触及三个月低点，2017年累计下挫9.8%，为2003年以来最差表现。

美元疲软令欧元受益，欧元/美元2017年录得14年来最大年度涨幅。欧元/美元EUR=周二持坚，报1.2017，略低于三个月高位1.2028。

多头目前盯住9月高点1.2092，若突破则还将触及2014年末以来高位。

欧元兑日圆已突破主要阻力位，触及2015年底以来高位135.45，美元兑日圆JPY=则在112.68挣扎。

美元的一大障碍将是周三将出炉的美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月会议记录，是次会议美联储升息。两名决策者投票反对，因怀疑通胀能否如预期上升。

“随着市场预计3月有68%的可能升息，2018年升息两次，外界将仔细解读，判断他们对通胀趋势上升的信心程度，”悉尼经纪商IG的首席市场分析师Chris Weston称。

“也就是说，美元不受青睐且超卖，空头获利了结很容易被触发。”

美元下跌加上中国需求的力度令以美元计价的大宗商品获益。

伦敦期铜周二微跌至每吨7,208.50美元，但2017年全年上涨31%至四年高位。期铝全年涨34%。

现货金涨0.3%至每盎司1,306.27美元，2017年全年涨13%，创七年来最大年线涨幅。

布兰特原油期货去年全年涨17%，美国原油涨12%，受强劲需求和全球库存下降支撑。

周二，布兰特原油期货涨0.27美元至每桶67.14美元，美国原油涨0.15美元至每桶60.57美元。

图表：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)