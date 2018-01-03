亚洲股市瞄准历史新高 全球同步增长带动风险胃纳

路透悉尼1月3日 - 亚洲股市周三触及十年高位，乐观的制造业调查数据印证全球增长处于同步升温态势，刺激风险偏好。

欧洲制造业活动特别强劲，刺激债市收益率上涨，并且带动欧元兑美元逼近三年高点。

投资者也积极投入新兴市场交易，菲律宾股市.PSI触及纪录高位，香港股市.HSI也再创10年高点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.4%，周二跳升1.4%创2017年3月以来最佳表现。该指数正在日益靠近2007年末触及的历史高点591.50。

中国沪深300指数.CSI300连涨第四天，日本股市周三逢假期休市。

美国股市周二在2018年首个交易日上涨，标普500指数和纳斯达克指数收盘创纪录新高。道琼工业指数.DJI收高0.42%，标准普尔500指数.SPX收高0.83%，纳斯达克指数.IXIC收升1.5%。

从印度、德国到加拿大的行业调查显示活动加速，推动高风险资产上涨。

“复苏情况格外全面，”德意志银行宏观策略师Alan Ruskin表示。指出调查涵盖的31国当中，只有三国未显示增长。

“全球经济和风险资产如今稳稳进入良性循环，因此成长正促使股市之类风险资产走升，然后反过来又支持成长，”他并称。

“目前全球经济并不需要像欧洲央行和日本央行等所追求的异常紧急方式的政策。”

**欧元区表现突出**

的确，鉴于2017年底欧元区工厂活动增长速度达到逾20年最快，有关欧洲央行将在今年晚些时候开始缩减资产购买计划的揣测甚嚣尘上。

受此影响，德国10年期公债收益率上升4个基点至两个月高位0.467%，这又推升了欧洲二线国家的收益率。

比如，西班牙公债收益率在三个交易日就上涨了16个基点，触及1.616%。

全球其他主要央行或将追随美联储收紧政策的前景，对美元造成打压。美元指数一度跌至三个月低点。

欧元兑美元EUR=升至四个月高位1.2082，延续2017年大涨14%的升势。欧元/美元最新报1.2048，多头目标位是9月高点1.2092，若升越则创2015年初以来高位。

欧元兑日圆EURJPY=已创两年高点135.40，美元兑日圆JPY=表现远远落后，报在112.32日圆。

美元疲软对以美元计价的大宗商品是利好消息。

现货金触及9月中以来最高位，之后小幅回落至每盎司1,316.02美元。

油价触及2015年年中以来最高，之后才因利比亚及英国主要油管恢复运作，以及美国产量飙升至逾四十年最高，油价涨势才见停滞。

布兰特原油上涨0.02美元，报每桶66.59美元，美国原油小涨0.06美元，报每桶60.43美元。

图表：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%)tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)