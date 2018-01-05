亚股接近纪录高位 美元走软

路透东京1月5日 - 亚股周五微涨接近纪录高位，美国就业数据表明经济增长强健，但美元走软，因通胀低迷抑制美债收益率。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早盘上涨近0.3%至584.5，澳洲指标股指和韩股.KS11分别上扬约0.6%和0.8%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数目前较2007年11月创下的纪录高位591.5仅低1%左右。

日股日经指数.N225上涨0.5%至26年高位。

MSCI明晟全球市场指数本周迄今上涨2.1%，有望录得2017年7月以来的最佳周度表现。

民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，12月美国民间就业岗位增加25万个，为3月以来最大月度增幅，远高于经济学家预估的新增19万个工作岗位。

数据帮助推动美股上扬。道琼工业指数.DJI历史上首次收于25,000点之上，标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨0.40%和0.18%，也都再创纪录最高收盘点位。

该数据也支撑对周五劳工部将公布的非农就业数据的预期。分析师预计12月增加19万个岗位。

尽管迹象显示美国就业市场强劲，但美元疲软，美元指数在三个月低点略上方徘徊。

美元指数报91.877，接近周二触及的三个月低点91.751。

“目前看来美元极为疲软。我认为原因在于尽管美联储升息，但美国长期债券收益率极低，”Brown Brothers Harriman资深外汇分析师Masashi Murata称。

美国10年期公债收益率报2.460%，在12月21日触及的七个月高点2.504%下方。这些水平较一年前左右变化不大，即便美联储去年升息三次，且市场预期2018年还会升息三次。

薪资增长慢于2007-2008年金融危机之前的速度，推动了对通胀将维持温吞的预期，而这种预期令美国长期债收益率受限。

如此说来，1330GMT将公布的平均时薪以及非农就业数据有望吸引更多关注，毕竟薪资增长是通胀趋势背后一项关键因素。

经济分析师预计12月份美国平均时薪较上年同期上涨2.5%，和11月涨幅持平。

欧元持坚，兑美元EUR=报1.2075，守住本周以来0.6%的涨幅，9月初所及两年半高位1.2092近在眼前。

欧元区消费者通胀数据定于1000GMT公布，料将显示12月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升1.4%，11月升幅为1.5%。

不过德国去年底公布的通胀数据强于预期，正助燃欧元区数据会更高的预期，这反过来也会激励憧憬欧央行或许会加快结束刺激政策。

本周因投资者寻求更高收益率，很多新兴经济体货币兑美元进一步攀升。

2018年伊始，巴西雷亚尔BRL=上涨2.4%，墨西哥披索MXN=涨1.8%，印尼卢比IDR=升1.1%，印度卢比INR=涨0.7%。

另一方面，日圆/美元JPY=本周则下滑0.1%，至112.83。

不过一些市场人士也表示，今年到现在市场的表现多缘于短期投机客，很多长期投资者选择退场观望。

“就我所见，中长期投资大户一直态度谨慎。因此我会建议不要对新年市场走势做太多的解读，”道富银行驻东京外汇主管Kazushige Kaida表示。

在大宗商品市场，油价小跌，但守在2015年5月以来高位附近，市场担心伊朗动荡局势所引发的供应风险，且美国库存再次下滑，因炼厂活动触及12年高位。

美国原油跌至每桶61.94美元，上交易日一度高见62.21美元。

布兰特原油期货则下跌近0.2%至67.95美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

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