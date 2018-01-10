亚股在接近2007年高位之际回撤 油价升至三年高点

路透东京1月10日 - 亚洲股市周三回撤，之前逼近2007年创下的纪录高位，因投资者对高科技类股锁定获利。与此同时，油价触及三年高位，受减产和石油库存下降的支撑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.3%，截至周二已经连涨六个交易日，从而接近2007年11月创下的纪录高位。

信息技术类股领跌，跌幅1.1%，三星电子(005930.KS)延续跌势。该公司初估获利令投资者失望，加重了有关芯片繁荣期或将结束的担忧。

日股日经指数.N225跌0.2%，从前一天触及的26年高点回落。

“涨势有些过快。投资者对高位运行的高科技股票进行获利了结。但亚洲的企业获利和经济前景依然稳健，”大和证券资深策略师Yukino Yamada称。

实际上，公司利润强劲增长的预期帮助美国主要股指周二连续第六日走高，延续新年的涨势，创纪录最高收位。

“美国企业第四季获利料将较上年同期增加逾10%。对金发女孩经济(Goldilocks Economy)将持续下去，以及美联储只会缓步升息的普遍看法令市场得到支撑，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

根据汤森路透I/B/E/S，标普500企业第四季获利料将增加11.8%，上年同期为成长8%。

一些投资者表示，在朝鲜和韩国在逾两年来首次的正式对话中同意未来进行谈判后，朝鲜半岛紧张情势明显缓和，风险偏好因此受到提振。

对于朝韩双方的此次会谈，美国政府表示赞赏，称这为解决朝鲜核弹危机迈出了有益的第一步，不过朝鲜方面表示会谈不讨论其核武计划，该计划仅针对美国。

汇市方面，日圆守住昨天在日本央行缩减长债购买规模后录得的涨幅。

虽然减少购债与日本央行过去一年微幅缩减购债的做法相一致，但即所谓的“隐形缩减”，但这一举动凸显了市场对日本大规模刺激措施的缩减非常敏感。

“我不认为昨天的操作是在暗示政策转变。但它突显了一个事实，即央行缩减刺激将会是今年的主题。我们可能会看到更多类似举动，”一家美国银行的外汇交易员说。

欧元兑美元EUR=跌至1.1945美元，上周收盘位在1.2028美元，受市场对欧元去年底的大幅涨势进行获利了结影响。

受日本央行的举动影响，10年期美债收益率从周一尾盘的2.482%升越12月高点达到2.555%，为去年3月以来的最高水平。

油价继续上扬，美国原油期货触及三年高点，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产使得供应趋紧，且美国原油库存锐减。

美国石油协会(API)周二公布，截至1月5日当周，美国原油库存减少1,120万桶，至4.166亿桶，路透调查的分析师预计为减少390万桶。

美国西德克萨斯中质油(WTI)交投在每桶63.49美元，日内上涨0.9%，早前一度高见63.53美元。

布兰特原油上涨0.6%，报每桶69.22美元，仍接近2015年中以来的最高水平。

油价上涨可能刺激将来的通胀率，对一些有高通胀倾向的国家来说，这可能构成不利。

不过，中国2017年12月工业生产者出厂价格指数(PPI)增幅为13个月来最小，因政府加强治理冬季空气污染，令原材料需求受挫。

中国国家统计局周三公布，12月PPI同比上涨4.9%，11月为上涨5.8%。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%)tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)