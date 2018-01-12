企业获利乐观预期提振亚股重拾升势 欧元微涨

路透东京1月12日 - 亚洲股市周五重拾升势，受到美国企业获利乐观预期以及油价持坚支撑；欧元微涨，因欧洲央行暗示准备缩减大规模刺激计划。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.5%，此前连续两个交易日下跌。日本日经指数.N225跌0.1%。

中国海关总署周五公布，中国2017年全年出口和进口大幅增长，凸显出全球经济继续稳健增长。

美国股市三大股指周四再创最高收盘纪录，汤森路透I/B/E/S显示，标普500指数成分股企业第四季获利料增长11.8%。

MSCI明晟全球市场指数周四也触及纪录高位，今年以来的八个交易日中有七日上涨，累计涨幅为3.3%。

能源类股领涨，因油价升至三年高位，对利率敏感的类股，诸如公用事业和房地产类股表现不佳。

美国公债收益率周四下跌，此前中国质疑有关中国考虑放缓或暂停购买美债的报导。

政府消息人士周四对路透称，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源，也有可能是一条假消息。中国外管局随后发出的新闻稿证实了路透报导的准确性。外管局新闻稿并指出，中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理，保障外汇资产总体安全和保值增值。

“中国正在开始重建其外汇储备。因此，中国要停止购买美债从经济上讲不通，”汇丰证券东京债券营业本部经济战略部长城田修司表示。

美国10年期公债收益率交投在2.550%，脱离了周三触及的10个月高点2.597%。

另一方面，德国指标10年期公债收益率触及五个月高点0.532%，此前欧洲央行公布12月会议记录显示，该行认为应当在2018年初重新考虑沟通立场。

会议记录显示，随着欧元区经济增长达到10年最佳，欧洲央行应逐步改变立场，以避免后来更具破坏性的举措，并考虑更广泛地修订政策指导，降低对购债的重视程度，加大对利率的重视。

“我觉得欧洲央行很想在9月后尝试结束负利率。如果市场反应不好，该行会调整信号，但应该至少会想试水，”摩根资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi称。

欧洲央行此前承诺购债计划至少持续到9月，投资者预期升息的话会在明年。

欧元隔夜利率交换(OIS)本周劲扬，交易员预计明年初升息的机率加大。

欧元兑美元EUR=回升至1.2上方，最新报1.2048，接近上周触及的三个月高点1.2089。

另一方面，美元全线疲软，此前美国公布12月趸售(批发)价格较11月下滑，强化了投资者对于通胀温和的预期。

美元兑日圆JPY=最新报111.21，周四跌至六周低点111.05。

比特币接近年内低点，周四下挫11.1%，因之前韩国政府表示，正在考虑禁止加密货币交易的计划。韩国是数字货币的重要需求来源。

比特币在Bitstamp交易所报13,431美元，上涨1.6%，但仍接近周四触及的12月31日以来低点12,800美元。

油价由上日大涨走势回落，但仍在三年高点附近，受美国供应趋紧迹象支撑。

西德克萨斯中质油(WTI)报63.58美元，日内下跌0.3%。上日触及2014年末以来高位64.77美元。

布兰特原油期货变动不大，报69.28美元，上日触及70.05美元，为2014年11月以来高位。(完)