亚股创下纪录新高 美元持续下滑

路透悉尼1月15日 - 亚洲股市周一创下纪录高点，此前美国股市延续了创纪录的涨势；美元持续下滑，投资人将其他发达经济体收紧政策的风险反应在汇价上。

由于美国假期抑制了现货美债的交易，市场交投活动受到限制，不过E-迷你标普500指数期货上涨0.26%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.7%，终于超过2007年底所创的前次纪录高位591.50点。

澳洲股市上涨0.1%。日本股市日经指数.N225涨0.3%。

香港股市.HSI在周五所创的纪录收盘高位基础上再涨0.9%。投资者乐观预期，周四将公布的中国四季度国内生产总值(GDP)将显示中国经济至少增长6.7%。

美国股市周五延续涨势，三大股指齐创纪录最高收位，因银行稳健的业绩为美国第四季业绩期揭开帷幕，且零售销售数据强劲，助涨投资者对经济成长的乐观情绪。

道琼工业指数.DJI上周累计上涨2%，纳斯达克指数.IXIC涨1.8%，标准普尔500指数.SPX涨1.6%。标普500指数和纳斯达克指数在2018年前九个交易日中有八个交易日刷新纪录，道指则录得今年以来第六个收盘高位。

根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成分股第一季获利料平均增长12.1%，其中金融服务公司获利或将增长13.2%。

“2018年以来做空美元、做多欧洲和美国金融类股的行情势还在持续，这仍是未来一周的关键主题，”经纪商IG的首席市场策略师Chris Weston表示。

“美元指数的下滑是6月27日以来最大一波跌势，收盘低于9月8日低位。这显示出美元空头目前是多么有影响力。”

**美元下跌**

美元指数周一盘初未有反弹迹象，下滑至新低90.622。

欧元兑美元EUR=涨至三年高点1.2241，完全守住周五1.3%的升幅。

对于欧洲央行(ECB)决策者准备缩减大规模货币刺激措施的揣测，支撑了欧元。

德国总理默克尔所在德国基督教民主党(CDU)与社会民主党(SPD)朝组建执政联盟正式谈判迈近，也扶助欧元。

德国社会民主党(SPD)领袖周日表示，将要求修改执政联盟方案，以赢得可能推翻结盟协议的持有怀疑看法的党内人士的支持。

美元兑日圆JPY=跌至六周最低点110.73，尽管日本央行总裁重申了将把收益率维持在低位的承诺。

离岸人民币兑美元CNH=D4触及两年高位6.4155。

英镑兑美元GBP=触及1.3767；加元兑美元CAD=持坚，因市场押注加拿大央行将在周三的政策会议上升息。

美元走软和中国需求强韧对大多数大宗商品价格构成支撑。

现货金触及四个月高点1,344.7美元。

油价在连续六个交易日上涨后进行盘整，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动及稳健的需求使油价维持在2014年12月高点附近。

布兰特原油期货涨0.12美元至每桶69.99美元；美国原油期货涨0.22美元至64.52美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)