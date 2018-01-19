亚股创纪录高位 美国政府停摆担忧拖累美元

路透东京1月19日 - 亚洲股市周五升至纪录高位，尽管美国股市下跌令亚股涨势放缓；对美国政府可能停摆的担忧拖累美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%至纪录高位。该指数本周以来上涨1.2%，受全球股市大涨提振。

对全球经济增长前景的乐观展望以及公司获利的改善，已推动股市在2018年年初上扬。中国周四公布的数据显示，2017年经济增长七年来首次加速，给经济信心带来支撑。

澳洲股市跌0.1%，韩国综合股价指数.KS11持平，日本股市日经指数.N225小幅上涨0.3%。沪综指.SSEC涨0.5%。

“股市或将步入暂时的调整阶段。但更长期而言，全球市场可能会迎来好年景，”大和住银投信首席策略师门司总一郎表示。

“不再是其他市场跟随美股涨势的格局。全球基本面都很强劲，这是有着重大积极变革的支撑，比如我们现在所见到的数字革命，”他说。

美国股市周四收低，工业股及对利率敏感的板块下滑，抵销了科技股微弱涨势。道琼工业指数.DJI下滑0.37%，脱离纪录高位。

美元兑日圆JPY=微跌0.1%报111.015日圆。美元周四升至111.480日圆，随后下滑，因市场担心由于国会难以达成联邦预算协议，美国政府有可能关闭。

市场目前聚焦美国国会能否在周五的最后期限到来前，至少达成临时性的拨款协议，为政府运转提供资金。

美国众议院周四夜里批准延长联邦拨款计划至2月16日。这项为避免政府机构在周五午夜关门的议案在国会取得进展，但在参议院的前途仍然未卜。

“在最后一刻前进行协商的可能性很大，这使得美元呈守势。不过，共和党和民主党都希望避免政府停摆，尤其是在美国期中选举迫近的情况下，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。

欧元兑美元EUR=持稳在1.2243美元，隔夜上涨约0.45%.

欧元本周稍早一度升越1.2300美元触及三年高点，因市场预期欧洲央行将开始缩减刺激措施，以便让货币政策正常化。随后由于一些欧洲央行官员对欧元走强表示担忧，欧元涨势也放缓。

美元指数持平在90.502，周四曾跌至三年低点90.113，周线料将录得0.5%的跌幅。

人民币兑美元即期CNY=CFXS升穿重要心理关口6.4元，为逾两年来首次。

澳元兑美元AUD=D4涨0.15%报0.8012，回升向周三所及四个月高点0.8023，新西兰元兑美元NZD=D4几乎持平，报0.7298。

布兰特原油期货跌1.2%报每桶68.44美元，之前数据显示美国产量增加。美国原油期货下滑1.5%至每桶63.00美元。

美国原油周二升至接近65美元的水准，创三年高点，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产及美元贬值带来支撑。但之后涨势暂停，因市场仍谨慎看待减产是否最终会推高油价，并导致盛产页岩油的美国供应增加。

现货金小升0.15%报每盎司1,329.38美元，因美元回落。金价周一升至四个月高位1,344.43美元，受益于美元大幅下跌。(完)