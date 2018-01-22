美国股指期货、亚股和美元均下跌 受美国政府关门拖累

路透东京1月22日 - 美国股指期货，亚洲股市和美元周一均小幅回落，之前由于美国总统特朗普和民主党人士在移民问题上存在争执，美国政府被迫关门。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.1%，日股日经指数.N225下跌0.15%。

E-迷你标普500指数期货盘初跌0.1%，美国公债价格亦下滑，指标10年期美债收益率一度高见2.672%，创下三年半以来的最高水准。

美国参议院共和党和民主党领袖周日举行会谈，寻求打破令政府停摆两天的僵局。

但参议院取消了原计划于周一0600GMT就一项临时性支出措施进行投票表决的计划，改为周一1700GMT进行投票表决，因此联邦政府在美国市场开盘时仍将继续关闭。

虽然许多人认为政府短期停摆对经济的影响甚微，但分析师称华府长期关闭可能会打压投资者对美国资产的信心。

“市场并未预计政府会这样停摆。鉴于美股自年初以来强劲上扬，我们必须关注这一事件是否会成为市场趋势转变的触发器，”摩根大通证券的首席债券策略分析师山脇贵史说。

他指出，在之前在1995年的两次以及2013年的一次政府停摆期间，美国公债收益率倾向于在停摆最初几周下滑。

外汇市场，美元指数较上周尾段跌0.2%左右至90.465，距离周三所及的三年低点90.104不远，之后又小幅回升至90.63。

欧元兑美元EUR=开盘涨0.4%至1.2275，但并未试探周三所及三年高位1.2323，并失守大部分涨幅，报在1.2230。

欧元还受助于德国社会民主党(SPD)周日的表决结果。该党投票决定开始就组建联合政府与总理默克尔的保守派阵营开始进行正式谈判，数个月来的政治僵局开始朝着稳定的内阁迈进。

瑞郎兑美元CHF=涨0.2%至0.9627。该货币对周五触及四个月高位0.9536。

美元兑日圆JPY=几近持平于110.78，离周三触及的四个月低点110.19不远。现货金小涨0.2%至1,334.5美元。

南非兰特兑美元ZAR=D3在周一亚洲早盘波动最大，上涨近1%至两年半高位12.0825兰特。

南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的领导人周六开会制定来年计划之际，有报导称，非国大全国执行委员会(National Executive Committee，NEC)计划要求祖马(Jacob Zuma)辞任总统。

土耳其里拉兑美元TRYTOM=D3下跌0.6%至3.8280，土耳其军队及其支持的叙利亚反叛组织周日在叙利亚阿夫林省与美国支持的库尔德武装分子发生战斗，针对库族人民保护部队(YPG)的打击行动进入第二天，叙利亚内战又出现一条新的战线。

布兰特原油期货报每桶68.86美元，较上日收盘价升0.4%。布兰特原油在1月15日触及2014年12月以来最高每桶70.37美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶63.57美元，较上日结算价涨0.3%。美国原油在1月16日创下2014年12月以来最高水准64.89美元。

图表：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数, 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)