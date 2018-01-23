亚股上涨受美国政府结束停摆提振 美元/日圆微跌

路透东京1月23日 - 亚洲股市周二上涨，之前美国参议员达成协议以结束三天来美国政府关门局面，这推动美国主要股指再创纪录收盘新高。美元兑日圆微跌，之前日本央行维持政策不变。

美国众议院周一通过短期举措，为联邦政府提供资金至2月8日，结束政府持续三天的停摆。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.7%，触及纪录新高。

澳股S&P/ASX 200指数攀升0.7%，韩国综合股价指数.KS11上扬1%，日经指数.N225上涨1.1%。

过去一年全球股市涨势喜人，因全球经济同步增长，对企业获利和股票估值带来提振。

美国政府短暂关门仅对股市带来微弱打击，华府达成协议打破僵局后，美股攀升至纪录高点。

汇市方面，美元兑日圆JPY=一度跌0.33%至110.550，随后回升至110.775，跌幅0.1%。

日本央行维持短期利率目标在负0.1%不变，并维持10年期日本公债收益率目标在零水准附近，与广泛预期相符。

日本央行还表示，“通胀预期最近上下波动，”比三个月之前的看法更乐观一点，当时该行称通胀预期基调疲弱。

不过，外界仍预期该央行距离其他央行仍很遥远，其他央行正寻求退出非常规货币政策。

“日本央行维持政策不变，而且整体立场没有实质性变化。与寻求政策正常化的其他央行相比，仍落后一步，”美银美林首席日本外汇策略师Shusuke Yamada称。

1月早前，日本央行略微缩减了在常规操作中的长债购买量，在市场中引发波澜。

日圆兑美元大幅升值，因有一些人将日本央行此举解读为迈向最终的政策正常化的一步。

市场焦点放在0630GMT日本央行黑田东彦的记者会上，以及他将如何回答有关央行未来政策路径的问题。

欧元兑美元EUR=基本持平，报1.2256美元，隔夜曾涨0.3%。欧元距离上周三创下的三年高点1.2323美元只有咫尺之遥。

在周四欧洲央行会议结果出来之前，欧元受到支撑，这次会议将可能提供有关欧洲央行未来货币政策转变的线索。

英镑兑美元GBP=D3持稳于1.3983美元，此前触及2016年英国退欧公投以来最高水平1.3992美元，得益于对英国将与欧盟达成一个更为有利的退欧协议的乐观预期。

美元指数几无变动，报90.387。

油价周二上涨，受经济稳健增长及石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯牵头的产油国持续减产拉抬。

美国原油涨0.6%至每桶63.96美元，布兰特原油上涨0.5%至每桶69.38美元。

现货金小涨0.05%报每盎司1,336.12美元，因美元持稳，但缺乏走升的动能。

图表：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数, 日经指数最近六个月表现： tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)