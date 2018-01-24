亚洲股市涨势暂歇 美元再度遭遇投机性抛售

路透悉尼1月24日 - 亚洲股市周三稍事休整，因近期市场急速上涨让投资者喘不过气来，而最新涌现的投机性抛售令美元跌至三年低位。

今年以来，多数亚洲股指的涨幅都在5-10%之间不等，其中许多创下了纪录高位。

“这些市场完全是在飞涨，自12月底以来似乎在单边上涨，”经纪商IG的首席市场策略师Chris Weston说。

“显然有大量资金在进入这些市场，很多亚币也是同样的情况，”他说，“尽管买家显现疲态的风险加大，但还是不能排除这些市场进一步上涨的可能性。”

周三早盘，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.2%，周二上涨1.2%至纪录高位。

日股日经指数.N225跌0.6%，在上日触及26年高位后稍作喘息，受日圆升至拖累。

日本公布的数据显示出口连续13个月增长，得益于中国和亚洲的需求创纪录；制造业活动则以近四年来最快速度扩张。

投资者似乎已基本摆脱了对贸易战的担忧。美国总统特朗普决定对进口的洗衣机和太阳能面板征收高额关税，此举遭中国和韩国的谴责，并引发贸易战的担忧。

韩国综合股价指数.KS11持平。沪深300指数.CSI300跌0.3%，不过今年以来仍累计涨逾8%，接近2015年中以来最高水准。

美股方面，网飞(Netflix)(NFLX.O)劲扬10%引领科技股普涨。网飞是最新一家业绩超预期的企业。目前为止，已公布财报的企业中有82%业绩都好于预期。

纳斯达克指数.IXIC周二收高0.71%，标普500指数.SPX收涨0.22%，道琼工业指数.DJI微幅收低0.01%。

**欧洲向好**

美元在汇市仍承压，因投资者认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)不会是今年唯一一家收紧政策的央行，因经济增长范围更加广泛。

欧洲的变化最大，隔夜调查显示，欧元区1月消费者信心指数跳升至17年高位。

“欧洲投资者和消费者2018年开局均心情愉悦，因美国作为全球经济成长重心的势头持续扩及其他地方，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)分析师Richard Yetsenga表示。

这些乐观数据只会强化欧洲央行在周四政策会议上，或许会朝最终收紧政策迈进一步的揣测。

这提振欧元兑美元EUR=升至1.2315美元，向上周触及的三年高点1.2322美元回升。美元指数已经处在三年新低90.003。

美元兑日圆也遭到抛售，日本央行周二努力打消其可能很快就会削减大规模资产购买计划的传言。

美元兑日圆JPY=最新跌0.35%至109.90日圆，此前跌破110.00日圆处支撑位，为9月以来首见。

英镑GBP=也涨至1.4040美元，创下2016年6月英国退欧公投以来最高水准，得益于英国可能将达成有利的退欧协议的乐观看法。

美元下跌对以美元计价的大宗商品构成利好，现货金XAU=小涨至每盎司1,341.26美元。

油价继周二涨逾1%后整固走势，指标布兰特原油一周来首次触及每桶70美元。

布兰特原油期货跌0.19美元至每桶69.77美元，距离1月15日触及的三年高点70.37美元仍不远。美国原油期货下滑0.06美元，报每桶64.41美元。

图表：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数, 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)