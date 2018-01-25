亚股持于纪录高位附近 但贸易保护主义担忧令市场承压

路透东京1月25日 - 亚洲股市周四持于纪录高位附近，不过围绕美国特朗普政府保护主义立场的担忧令金融市场笼罩阴云；而美元则因美国财长努钦(Steven Mnuchin)欢迎美元走软的言论而陷入挣扎。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平，稍早连续第九个交易日触及纪录高位。

日股日经指数.N225下跌0.9%，受美元兑日圆下跌拖累。

MSCI明晟全球市场指数本月以来已上涨6.5%，今年以来只有两个交易日下跌，受围绕全球经济将继续增长且企业获利稳健的乐观预期提振。

路透对500多位经济学家的调查显示，今年全球经济预计将以稳健步伐增长，增速有望达到2010年以来最高，因发达经济体动能增强且通胀复苏。

但这种乐观的人气遭遇重燃的保护主义担忧，因美国总统特朗普本周稍早决定对进口洗衣机和太阳能电池板征收高额关税。

美国商务部长罗斯在达沃斯世界经济论坛表示，美国贸易当局正在调查是否有必要对中国侵犯知识产权的行为采取行动。

特朗普定于周四在达沃斯发表演讲。

努钦周三表示，“显然美元贬值对我们有利，因这关系到贸易和机遇。”此番表示与美国传统的汇率政策脱离。

分析师称，美国财长已经至少有20年没有公开支持过美元贬值了。

“我原来就猜测，特朗普政府出席达沃斯论坛的代表团规模庞大，可能会大张旗鼓地搞出什么事情，”三井住友资产管理的首席宏观策略师Masayuki Kichikawa表示。

“我会认为，努钦关于美元谈话的真正目的不在于营造弱势美元本身，而是向贸易伙伴施加压力，促使他们与美国政府进行一些贸易交易，”他补充道。

美元指数跌至三年低点88.946。

欧元兑美元EUR=升至2014年12月以来最高点1.2439美元，欧洲央行今天晚些时候将召开政策会议。

这次会议召开之际，正值外界益发揣测，欧洲央行何时将结束大规模刺激举措及暗示利率将从纪录低位上调。

美元兑日圆JPY=跌至108.92日圆，为9月中旬以来最低。

人民币亦走强，人民币兑美元即期涨0.5%至6.3280元人民币，为2015年11月以来最高。

该货币对本月迄今累计上涨2.7%。若涨势延续，则将创下最大月度涨幅纪录。

现货金升越9月高点，触及一年半高位每盎司1,363.2美元。若能突破在1,375美元左右的2016年7月高点，将可望触及四年高位。

油价反弹至三年高点，受助于美国原油库存创连续第10周下降，不过炼油活动减少且产量增长，暗示未来数周美国库存可能增长。

0232 GMT，布兰特原油期货报每桶70.98美元，较上日收盘价涨0.45美元或0.6%，此前一度高见71美元，创下2014年12月初以来的最高。

图表：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数, 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)