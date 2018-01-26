亚股自纪录高位小幅回落 特朗普言论提振美元

路透东京1月26日 - 亚洲股市周五脱离纪录高位，但本周仍有望大幅收高；与此同时，此前受挫的美元扳回部分失地，因美国总统特朗普表示他希望美元强劲。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数几近持平，报609.50点；该指数周四一度触及纪录盘中高位611点，之后则因美国股市隔夜失去动能而受到压制。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数周线仍可能涨约1.8%，料将录得连续第七周涨幅。

全球股市过去一年上扬，受全球经济同步加速增长提振，这对公司获利和股票估值十分有利。

韩国综合股价指数.KS11持平。美元兑日圆反弹提振了日本股市。日经指数.N225涨0.15%。澳洲股市因公共假日休市。

道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX周四收在纪录高位，但美股失守盘中更大涨幅，之前美国总统特朗普发表有关强势美元评论。

特朗普周四称，他最终希望美元走强，与财长努钦之前一日发表的言论立场矛盾。

美元指数报89.221，周四曾跌至三年低位88.438，因美国财长努钦称希望美元走软，市场最初将这一表态解读为华府放弃强势美元政策。

“特朗普确实说了他希望美元走强，但同时也不打算改变通过贸易政策追求美国利益的立场，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。

“美国高层官员有关美元的评论未来可能继续缺乏一致性，”他表示。

即便特朗普政府真的推动美元走疲，预计美国当前的货币政策趋势也会令这一计划变得更加复杂。

“要想让美元走贬，则需要美联储的帮助。但目前美联储处于升息通道，这不利于美元走软，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji称。

美联储在2017年进行了三次升息，2018年料将再升息三次。

欧元兑美元EUR=涨0.1%至1.2417美元，但距周四触及的2014年12月以来的最高位1.2538美元仍有一段距离。

欧元周四一度飙涨至三年新高，此前欧洲央行总裁德拉吉称，经济数据显示经济“强劲且全面”增长，同期内通胀率可能上升。

德拉吉还称，近期欧元急升是不确定性的源头之一。不过这对欧元鲜有影响，因一些市场参与者原本预料德拉吉会使用更强硬的措辞。

美元兑日圆JPY=持平于109.420，自昨日触及的四个月低点108.500反弹。

英镑兑美元GBP=D3涨0.3%至1.4175美元，昨日涨至一年半高位1.4346。

澳元兑美元AUD=D4涨0.3%至0.8049美元，升向隔夜创下的四个月高位0.8119。

美元反弹对大宗商品价格形成打压，本周早前大宗商品价格涨至数年高位。美元上涨通常会压制商品价格，因对于非美国买家而言，购买以美元计价的商品要更贵。

美国原油期货跌0.2%至每桶65.39美元，周四油价触及2014年12月以来最高位66.66美元。

现货金小涨，至每盎司1,350.80美元，隔夜曾跌0.8%。不过周四稍早金价一度创出2016年8月以来最高位1,366.06美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

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