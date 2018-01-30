美股下跌拖累亚股脱离纪录高位 美债收益率上扬支撑美元

路透东京1月30日 - 亚洲股市周二从纪录高位回落，苹果股价下挫打击隔夜美股下跌；美元受到支撑，因美国公债收益率升至四年高位附近。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.5%，上日曾升至纪录高位。

澳洲股市跌0.4%；韩国综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.1%；日本日经指数.N225跌0.7%。

香港恒生指数.HSI跌0.2%；中国沪综指.SSEC跌0.3%。

亚洲市场人气疲弱，追随美股疲态。而过去一年华尔街领涨全球股市，这要受益于全球经济强劲增长推升企业获利及股票估值。

美国股市周一从纪录高位回落，道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX录得约五个月来最大单日百分比跌幅，受累于苹果(AAPL.O)股价下跌。

不过，美元从过去几周的持续卖压中获得喘息。

受美债收益率上升支撑，美元指数上涨0.2%至89.470，隔夜从上周五触及的三年低点88.438反弹。

10年期美债收益率延续隔夜大涨之势，隔夜升破2.70%触及2014年4月以来最高位，此前欧洲央行官员的讲话提升了全球央行随着经济前景好转将缩减刺激的预期。

“这是实质利率上升，也反映出通胀预期上升，”三井住友资产管理的资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

“收益率升高可能导致美国股市从高位跌落，但股市在近期上扬后应该修正，”Ichikawa称。

美国财政部周一称，预计1-3月在信贷市场借贷4,410亿美元，低于之前宣布的借贷规模。

但美国公债收益率依然上升，原因是随着联邦政府寻找办法为预算赤字融资，未来几年美国借贷规模料将继续稳步增长。

此外，美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二将召开为期两天的政策会议，债市则为可能来自美联储的鹰派措辞做准备。

美国总统特朗普今日稍晚的国情咨文演说也是市场关注的焦点，市场注意力将放在特朗普关于基础设施改革和贸易的看法。

欧元兑美元EUR=跌0.1%至1.2367美元，隔夜从三年高位1.2538美元下滑。

美元兑日圆JPY=涨0.2%报109.110日圆，上周五曾跌至四个月低位108.280日圆。

澳元AUD=D4跌0.2%报0.8079美元，上周五曾触及2015年5月以来最高位0.8136美元。

油价延续跌势，受美元反弹和美国原油产量上升的打压。

美国原油期货跌0.5%，报每桶65.25美元。上周四在美元近期下跌的支撑下，美国原油曾涨至2014年12月以来高位每桶66.66美元。

布兰特原油期货跌0.3%，报每桶69.24美元。

现货金跌至每盎司1,334.50美元，为1月23日以来最低位，受美元走强的打压。上周金价曾攀升至2016年8月以来最高1,366.06美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现： tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)