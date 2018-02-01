亚洲股市反弹 但美债收益率上涨带来风险

路透东京2月1日 - 亚洲股市周四温和上涨，从本周稍早的大跌走势中反弹。不过，美债收益率以及利率上涨可能打击投资人对于全球经济前景的乐观情绪。

美联储周三会议结束时暗示今年稍晚将收紧利率政策，并上调了通胀预期，这是2018年的首次会议，也是现任美联储主席叶伦主持的最后一次会议。2月3日鲍威尔将接任。美联储一如预期，维持利率不变。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数盘初涨0.1%，在周二跌1.4%后缓慢回升。日本股市日经指数.N225亦上扬，在上日触及四周低点后涨1.3%。

E-迷你标普500指数期货在周四亚洲时段涨0.4%，受Facebook(FB.O)在盘后交易时段上涨1.4%扶助，此前该公司发布了强劲的业绩。

美国三大科技巨头苹果(AAPL.O)、谷歌母公司Alphabet (GOOG.O)和亚马逊(AMZN.O)将在今日晚些时候发布业绩。

投资者预测美国企业获利强劲增长，原因是全球经济增长情况不错，而且美国减税料将也会为美国企业获利带来额外提振。

隔夜出炉的经济数据凸显全球经济增强。美国ADP就业数据显示，1月美国民间就业岗位增加23.4万个，较经济分析师的预测高出4.9万个。

财新/Markit周四联合公布，经季节性调整的1月中国制造业采购经理人指数(PMI)为51.5，持平于上月，略高于路透调查预估中值51.3，为2017年8月以来最高，连续八个月处在扩张区间。

“在经济表现强劲之际，美国将减税并为基建投资1.5万亿美元。如果经济过热，也没什么奇怪的，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。

“对越来越多的投资者而言，目前最大的担忧在于，经济或许加速得过快，推高通胀并促使央行更快收紧货币政策。”

美国10年期公债收益率(殖利率)短暂升至2.754%，为2014年4月以来最高；现报2.725%。

根据由传统债券与通胀保值债券利差所计算的所谓损盈平衡通胀率(BEI)，投资者通胀预期也已升至三年半高位2.12%。

美国利率期货目前暗示，今年几乎肯定会升息三次， 年初预期的是两次，现在有一些人甚至在讨论升息四次的可能性。

“美元疲势和油价上涨正在提高美国的通胀预期，这反过来也推高了美国债券收益率，”汇丰证券东京债券营业本部经济战略部长城田修司说。

周三美股标普500指数.SPX回吐早前涨幅，终场微幅收高0.05%，报2,823.81点。道琼工业指数.DJI上涨0.28%，但道指的大多数涨幅源于权重股波音(BA.N)公布强劲获利后录得的4.9%涨幅。剔除波音涨势的影响，道指将会下跌0.18%。

尽管美国收益率上涨给美元带来一些支撑，但美元缺乏动能，因投资者目前更关注的是其他经济体将退出刺激措施这一更新的题材，比如欧元区。

欧元兑美元EUR=报1.2420美元，在1月25日触及三年高点1.2538美元之后展开盘整，投资者押注欧洲央行将为结束资产购买和升息做铺垫。

美元兑日圆JPY=报109.33日圆，脱离上周五触及的四个月低位108.28日圆。

英镑GBP=D4报1.4200美元，1月累计上涨5.1%，为2009年5月以来的最大单月涨幅，因美元全线下跌以及外界预期英退协议更有利于英国。

人民币亦走强，RXY全球在岸人民币指数涨至2016年6月以来最高97.14，自2017年5月低位92.76上涨4.7%。

油价在本周稍早下滑后反弹回升，因汽柴油需求强劲，且有关石油输出国组织(OPEC)成员国1月继续大幅减产的消息，抵消了美国原油库存上升的影响。

美国原油期货早盘涨0.1%报每桶64.79美元，1月累计上涨7.7%，为去年9月以来最佳月度表现。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)