亚股小幅反弹 美国通胀数据担忧拖累债市

路透悉尼2月12日 - 亚洲股市周一表现平静，标普500指数期货延续反弹势头，但债券投资者仍然担心美国通胀数据带来的风险。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.8%，上周跌7.3%。

韩国综合股价指数.KS11和中国沪深300指数.CSI300均上涨0.8%，日本股市逢假期休市。

E-迷你标普500指数期货上涨0.5%，扩大周五尾盘的涨幅。但美国公债期货下跌12个点子，跌幅相对较大，显示现在说市场动荡走势稳定下来还为时过早。

“可以说美国债市是主导力量，而且未来一周仍将如此。”IG首席市场策略师Chris Weston说。

本周特别令人关注的将是周三公布的美国消费者物价数据，因为通胀加速担忧、以及随之而来的利率加速调升疑虑，正是一开始引发全球股市下挫的原因。

预估中值显示，美国1月CPI增速料将小幅放缓至1.9%，主要受到2017年1月数据较高的基期效应，核心CPI增速料将下滑至1.7%。

数据如果符合预期或者低于预估，市场将大大松一口气；而如果数据高于预估，则很可能令投资者惊慌，从而推升债券收益率并打压股市。

巴克莱分析师Aziz Sunderji臆测，通胀恐慌最终将是短暂现象。

“就业市场紧俏将给薪资带来上行压力，但科技、自动化和全球化是重要的下行压力来源，不过进展缓慢，”Sunderji在给客户的报告中称。

“在我们看来，最近市场动荡只是摔了一跤，不是市场方向的彻底改变。”

**波动性保持在高位**

但这一跤摔得不轻。指标标普500指数.SPX上周跌5.2%，创2016年1月以来最大单周跌幅。据汤森路透数据，标普500指数成分股中有96只较一年高位跌20%或以上。

在亚洲，香港恒生指数.HSI周线下挫近10%，日股日经指数.N225重挫8.1%，韩国综合股价指数.KS11挫低6.4%。

衡量标普500指数波动率的关键指标--VIX指数仍处在相对较高水平29。

美国10年期公债收益率触及四年高位2.885%，进一步拉开与标普500指数股息收益率2.34%之间的差距。

美债收益率上升为美元提供了些许支持，美元指数上周升1.4%至90.186。

欧元兑美元EUR=周一回升0.3%至1.2276美元，上周则跌1.8%。

包括澳元及许多新兴市场货币在内的利差货币，也是这波避险风潮的受害者；日圆及瑞郎等避险货币则成为受惠者。

美元/日圆JPY=盘旋在108.65，上周下跌1.3%。

大宗商品亦扳回跌幅，金价涨0.6%，至每盎司1,323.76美元，脱离五周低位1,306.81美元。

布兰特原油期货涨0.47美元至每桶63.26美元，美国4月原油期货涨0.54美元至59.74美元。布兰特及美国原油上周分别下挫近9%及10%，创2016年1月以来最大跌幅。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现： tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)