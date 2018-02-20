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国际财经
February 20, 2018 / 2:46 AM / a day ago

欧股涨势消退后亚股走低 美元微涨

1 分钟阅读

路透东京2月20日 - 亚股周二下跌，近期反弹势头停滞，此前欧洲股市结束连涨趋势；与此同时美元小幅走高，进一步远离三年低点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.5%。澳洲股市跌0.3%，韩国综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.7%，香港股市恒生指数.HSI跌0.85%。

日股日经指数.N225跌1.25%，之前三日连涨。

泛欧STOXX指数周一下跌0.6%，受消费必需品类股下跌拖累，之前三日为上涨。

美国股市周一因假日休市，市场将关注美股恢复交易后能否维持住反弹走势。

道琼工业指数.DJI上周累计上涨4.5%，收复了本月稍早大幅下跌期间的逾一半失地。

“其他市场是否能持续回升，很大程度要看美国股市的表现，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

他并表示，“波动率亦将必须继续稳定下来，更全面的复苏才能持续。”

    波动率指数已降至不到20，是2月稍早触及的峰值50的一半不到。

    美元指数上涨0.3%至89.348，和上周五创下的三年低位88.253进一步拉开距离。

    美元兑日圆JPY=略有走高，报106.720日圆，欧元兑美元EUR=下滑0.15%至1.2388。

    油价徘徊在两周高位附近，受中东紧张局势提振。以色列总理内塔尼亚胡周日表示，以色列可以对伊朗采取行动，而不光是后者在中东的盟友。

    美国原油期货涨0.8%至每桶62.16美元，之前触及62.74美元，为2月7日来最高。

    现货金下滑0.35%至每盎司1,341.24美元，受美元反弹打压。(完)

    编译/审校 王灿/汪红英/戴素萍/王颖/许娜/郑茵/王丽鑫

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