日本股市引领亚股上涨 美元继续回升

路透东京2月21日 - 日本股市周三引领亚洲股市走高，日本出口类股吸引投资者买盘，因美元兑日圆上涨。美国公债收益率(殖利率)保持在四年高位附近，提振美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数起初追随隔夜美股颓势下跌0.1%，随后转为上涨0.5%。

澳洲股市涨0.1%，韩国综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.3%。

日经指数.N225从早盘跌势中恢复，上涨0.65%。过去10个交易日中，日经指数有五个交易日上涨，从四个月低点反弹。

美国股市从本月早些时候创下的纪录高位大幅回落，因美国公债收益率稳步上升加剧了有关美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年加息次数或超预期的担忧。

“市场不稳定状态可能持续至3月份的美联储政策会议，”Saxo Bank Securities驻东京的首席市场分析师Hiroaki Kuramochi称。

道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX周二下跌，结束了持续六个交易日的涨势，受沃尔玛(WMT.N)大跌拖累。

亚马逊(AMZN.O)和芯片股上涨，扶助纳斯达克(Nasdaq)指数(NDAQ.O)守在平盘附近。[.NCN]

美国公债收益率周二上涨，指标10年期公债收益率徘徊在四年峰值附近，因投资者为本周总计2,580亿美元巨量公债供应预留空间。

美国政府增加举债，这推动公债收益率上涨。美国财政部在公开市场增加发债规模，因预计去年通过的大规模税改将令预算赤字上升，以及两年期预算协议会增加联邦政府未来两年支出。

美元因收益率升高而受益，美元指数涨至一周高位89.802。

美元指数本周迄今反弹0.7%，上周曾大挫1.5%至三年低点。

美元今年被多种因素拖累，包括对华盛顿方面可能采取弱势美元政策的担忧，以及由于其他国家开始缩减宽松货币政策，美元对其他货币的收益优势缩窄。

美元预算赤字忧虑加重，也动摇了对美元的信心。

但上周暴跌后一旦开始尘埃落定，美元重又获得买需支撑。

“上周下滑后我们发现正有人买回美元。美国经济稳定，美联储可能加快升息，都可能将继续促使美元反弹，特别是兑欧元和日圆，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。

美元延续隔夜涨势，兑日圆JPY=涨0.4%报107.770。欧元兑美元持平于1.2337美元，上日跌0.55%。

澳元兑美元AUD=D4下跌0.25%至0.7866，新西兰元兑美元NZD=D4持稳在0.7348。

美元升值打压大宗商品，布兰特原油下跌0.6%至每桶64.88美元，美国原油期货跌0.7%至每桶61.37美元。

美国原油上交易日触及近两周高位，因库欣库存下降，且预计主要产油国可能在2018年之后继续合作。

现货金触及一周低位每盎司1,327.90美元，本周迄今已下跌1.4%。(完)