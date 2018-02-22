多数亚股走低 美国升息忧虑打压市场人气

路透悉尼2月22日 - 多数亚洲股市周四追随标普500指数期货的走势而下跌，有关美国将加快升息步伐的猜测打压全球的风险偏好。

美元守住了隔夜的多数涨幅，但投资者突然转向避险资产，刺激了对日圆的需求。隔夜美债收益率上涨推高美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.8%，E-迷你标普500指数期货跌0.5%。

日股日经指数.N225下滑1.2%，办公设备制造商理光 (7752.T)跌逾5%，因有消息称该公司在考虑计提一项减损支出。

中国市场结束长假期重新开市后人气较佳，沪深300指数.CSI300涨1.9%。

美股方面，道琼工业指数.DJI周三收跌0.67%，标普500指数.SPX下跌0.55%，纳斯达克指数.IXIC收低0.22%。

此前公布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次政策会议的记录显示，决策者还是担心通胀可能令人失望，但同时预计财政刺激措施将推动经济加速增长。

特别是，决策者一致认为“近期经济前景改善加大了联邦基金利率逐步上升的可能性。”

这促使投资者增强了对加息步伐加快的预期。一系列联邦基金利率期货触及合约低位。现在市场已经几乎完全消化了今年加息三次的预期，去年12月份的预期为两次。

“市场参与者认为经济前景更加有利，将支持逐步升息，”巴克莱分析师Michael Gapen指出。

“之后出现了更多刺激因素，而且还有一些证据表明薪资和通胀数据已更加强劲，尽管这些证据还并不十分确凿”他补充道。“我们仍预期今明两年会有四次加息。”

不过这在美债市场不受欢迎，10年期现货公债收益率创下四年最高，两年期公债收益率则创九年高点。

10年期公债收益率最新报2.94%，更加逼近3%，这是多空争夺的重要心理关口。

美债收益率攀升似乎惠及美元，隔夜市场美元指数已经升至90.060，涨幅0.3%。

欧元EUR=跌至1.2274美元，脱离周三高位1.2359美元，有可能下探2月低点1.2204美元。

下道关卡将是欧洲央行上次的会议记录，市场担忧官员进一步论及终将撤回刺激措施一事。

美元兑日圆JPY=表现相对较差，自稍早的107.68跌至107.25日圆。

债券收益率上扬对金价构成压力，令金价陷于每盎司1,324.91美元。

美国原油期货跌0.71美元至每桶60.97美元，布兰特原油则跌0.58美元至64.84美元。(完)