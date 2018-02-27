亚股升至三周高位 关注美联储主席国会听证会

路透东京2月27日 - 亚股周二续涨，触及三周高位，因美元借款成本下滑，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔备受瞩目的首场国会听证会将在今日稍晚登场。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.5%，进一步脱离2月9日触及的两个月低位。

该指数在2月初的跌幅现已收复逾60%。

日本日经指数涨1.0%至三周高点。

美股标普500指数周一涨1.18%，受益于美国公债收益率下降。

美国10年期公债收益率降至2.864%，进一步脱离2月21日触及的四年高位2.957%，受到月末买盘以及鲍威尔发表证词前的仓位调整驱动。

外界认为鲍威尔首秀对金融市场来讲至关重要，因目前很多投资者对美联储政策正常化感到担忧。

很多投资者预计美联储今年升息三次，一些专家预计四次，如果美国通胀率开始起飞，特别是特朗普政府的减税和支出计划将再助经济增长一臂之力。

但也有人士担心，美债收益率升高可能促使投资者将资金从风险资产撤出，转投债券，尤其是即便在本月稍早大跌之后全球股市估值仍然相当高。

美国两年期公债收益率报2.22%左右，远高于标普500指数股息收益率1.88%。

美元利率上升对潜在借款人来说可能也是个坏兆头，其中包括美国购房者，以及多年来趁美元融资成本低廉而扩大举债的很多企业。

“有关鲍威尔将对金融市场比较敏感的预期似乎正在升温。但他没有说会为了金融市场而牺牲政策正常化。我感觉市场还是有失望余地的，”瑞穗证券资深债券策略师Hiroko Iwaki表示。

追踪47个国家股市表现的MSCI明晟全球市场指数继周一上涨0.8%后，周二又涨0.2%，突破2月16日高点并触及三周高位。

但该指数本月迄今仍跌2.2%，意味着其始于2016年11月的创纪录的15个月连涨势头面临风险。

“低利率、低通胀加上强劲的经济增长，这对市场来说是最好的组合，也令市场波动率保持在低位，但这种组合即将告一段落，”乐天证券全球策略主管Mutsumi Kagawa称。

他表示，尽管企业获利可能在较长时间保持强劲，支撑股市，但市场波动会上升。

汇市方面，欧元兑美元报1.2338，在亚洲交易时段涨0.2%，但脱离本月稍早触及的三年高点1.2556。

美元兑日圆报106.98，暂时在2月16日触及的15个月低点105.545上方稳定下来。

美国联邦基金利率期货走势基本完全反映出了美联储将在3月20-21日的政策会议上升息。

油价坚守在三周高位，受需求增强、石油输出国组织(OPEC)牵头的产油国大幅减产、以及美国产量微降的迹象支撑。

美国原油站上64.00美元，周二微涨，上日曾触及20日高位64.24美元。

布兰特原油持平于67.47美元，上日触及三周高位67.90美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)