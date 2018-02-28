亚股续跌 中国疲弱制造业数据加剧全球经济成长忧虑

路透悉尼2月28日 - 亚洲股市周三续跌，债市走低，因中国疲弱制造业数据重燃了在美国加快升息的疑虑下，市场对全球经济成长情况的担忧。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.7%，可能连续第二天下跌。

该指数在2月下跌逾4.5%，此前因受累于美国通胀上升的担忧，全球股市在2月初剧烈震荡。

日本股市日经指数.N225跌0.4%，因日圆小幅走强；E-迷你标普500指数期货跌0.3%。

中国股市沪深300指数.CSI300下滑0.8%，沪综指.SSEC和香港恒生指数.HSI则分别跌逾1%。

亚洲市场小幅低开，但随后抛盘加强，此前出炉的数据显示，2月中国制造业放缓幅度超过预期，触及逾一年半以来的最低，因春节假期影响了企业活动，并且更加严厉的治污规定限制了工厂产出。

中国服务业增长也放缓，表明这一重要领域开始显现走疲迹象。服务业占到中国经济产出的一半以上。

但是分析师谨慎地指出，春节长假期的时间点可能对数据产生影响，可能无法清晰反映中国经济活动状况。

美联储主席鲍威尔周二对美国经济做出乐观平价，并称近期数据增强了他对通胀的信心。

在被问及可能推动2018年升息逾三次的催化因素时，鲍威尔称，各委员将在3月会议之前写出新的“点阵图”利率路径，他不想对结果做出预判。

鲍威尔讲话后利率期货下滑，因交易商开始消化今年有三分之一可能性实行第四次升息的预期。

关于美国升息步伐加快的担忧，引发其他央行将开始收紧政策和提高借款成本的忧虑。这进而可能损及企业获利，并为全球经济增长前景蒙上阴云。外界原本预期全球经济又一年录得稳健增长。

“今天的评论似乎为(美联储)委员会其他成员在他们认为合适时改变预期打开大门，鲍威尔自己可能倾向于今年升息四次，”摩根大通分析师Michael Feroli在一份报告中表示。

“我们更加相信我们对于今年升息四次、明年再升息四次的预期。”

美联储2017年升息三次，今年估计肯定也会升息三次或更多次，第一次升息最早可能在3月。

鲍威尔讲话引发欧美股市下跌，道琼工业指数.DJI、标普500指数.SPX和Nasdaq指数.IXIC跌幅都超过1%。

**债券和外汇**

美国公债价格下跌，10年期公债收益率(殖利率)升穿2.9%。

美元持坚，隔夜兑多数主要货币上涨。

美元兑澳元AUD=D4在一个半月高点徘徊，美元兑欧元EUR=持于三周高点1.2227附近。

但美元兑日圆表现并不好。

日本央行宣布将在例行购债操作中减少超长期公债的购买量，令美元多头措手不及。

大宗商品方面，油价连续第二天下跌，因行业数据显示，美国原油和汽油库存增长。

布兰特原油期货跌0.31美元，报每桶66.32美元，美国原油期货跌0.37美元，报每桶62.64美元。

现货金跌至每盎司1,317.31美元，距周二触及的三周低点1,313.26美元不远。(完)