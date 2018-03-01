亚股下跌而美元触及六周高位 因美联储升息忧虑重燃

路透东京3月1日 - 亚洲股市周四下跌，此前美国股市录得两年最差月度表现，美国联邦储备委员会(美联储/FED)新任主席鲍威尔发表鹰派评论，对整体风险资产市场产生冲击。

投资者近来数周紧张不安，因担心美国等发达经济体上调利率可能打击全球经济增长。

周二首次以美联储主席身份公开亮相时，鲍威尔在国会听证会上誓言，将防止美国经济过热，同时坚持缓步升息计划。

鲍威尔的说法重新引发股市对美国今年升息步伐快于预期的臆测。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.35%，恐将连续第三天录得跌幅。

中国股市逆势上扬，沪综指.SSEC上涨0.4%。稍早数据显示，财新中国2月制造业PMI指数小幅上升至去年8月以来的最高，并连续九个月扩张。

澳洲股市下跌0.85%，韩国综合股价指数.KS11滑落1.2%，日经指数.N225挫跌1.6%。

美国股市隔夜出现全面抛盘，道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX2月都创下2016年1月以来最差月线表现，因2月初大幅下跌。

道琼工业指数在1月底创下历史新高，之后在2月初从高点下跌了约12%，因美国公债收益率升至数年高点令华尔街不安。指数虽然扳回了大多数跌幅，但在鲍威尔发表评论之后反弹涨势停滞。

美联储12月所做的最近一次经济预估暗示今年将三度升息，但鲍威尔表达的看法促使投资人扩大押注2018年四度升息。

美联储主席鲍威尔发表评论后美元一直受到支撑。美元指数升至1月19日来高点90.744，最新报90.717。

美元指数已经从2月中旬所及的三年低位88.253回升，当时受累于围绕美国膨胀预算赤字以及华盛顿方面可能寻求弱势美元政策的担忧。

“美元回升可能对油价产生不利影响，进而使通胀预期降温。在这种情况下，股市可能被迫进行重大调整，”SMBC日兴证券的资深策略师Makoto Noji表示。

美国原油期货几无变动，报每桶61.63美元，隔夜下跌逾2%。布兰特原油期货跌0.17%至64.62美元。

欧元/美元EUR=持稳在1.2192，上日曾跌至一个半月低点1.2188。周三公布的数据显示，欧元区2月通胀放缓至14个月低点，凸显出尽管经济增长超过预期，欧洲央行为何仍对撤出刺激政策持谨慎态度。

美元/日圆JPY=下滑0.05%至106.605，低于本周所及高点107.680，主因风险规避情绪惠及日圆。

澳元/美元AUD=D4跌0.5%至0.7720，为12月末以来最低。

美国长期公债收益率几无变动，报2.866%，隔夜曾下滑约3个基点。分析师表示，为重新平衡投资组合典型的月末买需，加上美股走疲，燃点对美国长债的买需。 (完)