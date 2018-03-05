亚洲股市下跌 意大利不确定性导致欧元走势震荡

路透悉尼3月5日 - 亚洲股市周一处于守势，避险日圆上扬，因担心全球贸易战爆发；欧元走势波动，投资者担心意大利选举可能带来反建制政府。

出口民调显示周日意大利的选举将出现悬峙议会，反建制和极右翼政党获得的选票创纪录，可能使得意大利陷入数月的政治僵局。

在开盘一番拉锯过后，欧元兑美元EUR=从两周高点1.2365回落至1.2333，因为根据初步计票结果的预期显示，疑欧党派五星运动的支持率飙升，将成为意大利议会的最大单一政党。

“本次大选过后的政坛格局充满变数，”澳洲国民银行(NAB)的汇市策略主管Ray Attrill表示。“它增添了不确定性，至少在短期内对欧元走势不利。”

即便如此，欧元仍受到德国将组成联合政府的支撑。德国社会民主党(SPD)周日决定支持与总理默克尔的保守阵营组建执政联盟，德国政局在历经数月的不确定后，建立新政府的障碍终于得以扫除。

欧元与日圆还受到避险买盘的提振。美国总统特朗普上周提议对进口钢铝征收高关税，在金融市场引发震荡，风险偏好减弱。

美元兑日圆JPY=连续第四个交易日下跌，交投于105.53日圆左右，但仍略高于上周五低点105.23，此为2016年11月以来低位。

美元指数小跌。

“贸易战或其他国家报复行动的疑虑在周末期间并没有减弱的迹象。没有(立场)后撤的情形，因此这让我们开局维持谨慎，”NAB的Attrill表示。

周末期间的消息暗示特朗普将落实他的口头威胁，同时也没有迹象表明美国盟国可以免于被课征计划中的钢铝进口关税，

加拿大与墨西哥威胁进行报复，欧盟也表示准备对35亿美元的美国进口产品征收25%关税。

中国周六表示，不希望与美国打贸易战，但将保卫自己的利益，并称基于”错误假设”的政策将损害两国关系。

**股市疲软**

尽管美股在周五尾盘反弹，但亚洲股市以守势拉开一周帷幕，因投资者担心美国带头的贸易战可能令全球经济丧失动能。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小跌，徘徊在2月中旬以来的最低点附近。该指数上周收跌逾2%。

日本股市日经指数.N225跌0.4%，韩国综合股价指数(KOSPI) .KS11跌0.3%，澳洲股市跌0.3%.

美国股指期货没有激发太多的信心，E-迷你标普500指数期货跌0.2%，道指期货跌0.1%。

“尽管美股反弹，但主要股指周线却录得了2月初以来的最大跌幅，”Argonaut企业股票经纪主管James McGlew称。

“在投资者重新评估全球持续增长前景、以及为可能爆发更广泛的贸易战做准备、并等候意大利议会选举结果之际，仍存在着其他许多令人忧心的因素。”

中国股市人气正面，沪深300指数.CSI300小涨0.3%，沪综指.SSEC涨0.2%，中国十三届全国人大一次会议周一开幕，国务院总理李克强在政府工作报告中称，中国2018年经济增长预期目标为6.5%左右。

大宗商品方面，油价上涨。OPEC与美国页岩油公司将在休士顿举行会议，引发市场预期油企可能讨论如何进一步消除全球油市过多的供应。

布兰特原油上涨0.42美元，报每桶64.79美元，美国轻质原油小幅上涨0.40美元，报61.65美元。

现货金上涨0.3%，报每盎司1,325.76美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)