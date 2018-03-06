亚股上涨 因贸易战一触即发的忧虑有所缓解

路透东京3月6日 - 亚洲股市周二上涨，因美国总统特朗普面临来自政坛盟友的越来越多的压力，要求他撤回有关钢铁和铝关税的计划，这一情势发展缓解了对于贸易战一触即发的忧虑。

欧洲风险厌恶情绪削弱，也令市场人气得到支撑。德国联合政府的组建，以及意大利选举结果影响有限，都令欧元得到鼓励。意大利选举结果影响仅限于国内债券和股票市场遭遇温和卖压。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.3%，日股日经指数.N225上日跌至五个月低点后，今日跳升2.3%。

韩国股市已全数收复特朗普宣布关税计划后的跌幅，尽管韩国被视为受影响最大的亚洲国家之一，因韩国对美国出口大量钢铁。

MSCI明晟全球市场指数上涨0.3%，周一时上涨0.7%，中止连续四日跌势。

美股目前已完全扳回特朗普上周四宣布钢铝进口关税计划后的跌幅。

特朗普上周四所宣布的钢铝关税课征计划，在共和党党内也遭遇到来自重量级大佬的阻力，包括众议院议长莱恩(Paul Ryan)和众议院贸易政策方面级别最高的议员Kevin Brady。

部分投资者也将关税威胁视为美国为赢得一个更好的NAFTA协议所采取的一个谈判策略。

不过，不确定性犹存，白宫内部对于征税时机和范围依然困惑。特朗普周一表示，他不会让步，但未详述。

特朗普料在本周稍后敲定关税计划，但一些熟悉相关程序的观察人士称，可能要到下周才能敲定。

贸易战梦魇并非股市唯一的忧虑来源。

随着全球经济快速发展，投资人愈发担忧自2008年金融危机以来一直萎靡不振的美国通胀可能终于要加速上升。

温和的通胀水平一般而言有利于股市投资人，但如果通胀快速上扬，或担心通胀上升，可能促使美联储加快升息，打击股市的吸引力。

“鉴于债券收益率对于股票价值的重要性，债券收益率波动对股市投资人的影响就和对固定收益投资人一样大，”波士顿ColumbiaThreadneedle Investments的全球投资长Colin Moore表示。

“在当前环境下，虽然通胀似乎在上升，但还不大可能引起10年期美债收益率上涨至给股市带来麻烦的水平。估计这个水平可能是4%。”

随着美股反弹，美债收益率也上升。10年期美债收益率回升至2.882%，上周曾触及2.793%低位。交易员称，10年期美债收益率若突破上月高点2.957%，可能会引发新的抛售。

汇市方面，欧元兑美元EUR=交投在1.2352美元，延续周四触及七周低点1.21545美元以来的反弹走势。

欧元设法收复周一的失地，此前意大利两个反建制政党的领导人周一表明其执政企图心。在选民摒弃主流党派导致选举结果没有任何一方明确胜出之后，这两党的动作在欧元区内引发担忧。

鉴于三个主要竞选阵营无一获得能够单独执政的足够席位，预计意大利总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)将在4月启动正式的联合组阁谈判，若无法达成协议则可能提前选举。

“任何有望组建的执政联盟都可能具有中右翼倾向，这对欧元不利；不过德国选举结果似乎可以抵消负面影响。我们仍坚持在大选前的立场，即现在还不是增加意大利风险的时候，”纽约梅隆投资管理公司旗下Alcentra的全球联席投资总监Paul Hatfield说。

美元兑日圆JPY=上升0.2%报106.41日圆，从上周五触及的16个月低点105.24回升，因市场风险偏好改善。

加元兑美元CAD=D3触及八个月低位1.3002加元，因美国总统特朗普将钢铝关税提议作为修改北美自由贸易协定(NAFTA)的谈判筹码。

原油价格持坚，受助于强劲的需求预测，以及石油输出国组织(OPEC)可能于本周在休斯顿的一次重要行业会议上，与美国页岩油生产商进行非正式接触。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货交投于每桶62.62美元，基本与周一持平。油价周一上涨2.2%。

图表：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数, 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)