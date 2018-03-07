全球股市下跌 特朗普经济顾问辞职提升贸易战疑虑

路透东京3月7日 - 全球股市与美元周三下滑，此前美国白宫一名主张自由贸易的重要官员宣布辞职，令人担心总统特朗普将推进钢铝关税计划并可能引发贸易战。

美国白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)周二宣布他将辞职。柯恩原是一位华尔街银行家，他反对特朗普对进口钢铝征收高额关税的计划。

E-迷你标普500指数期跌逾1%，为亚洲时段定下黯淡基调。

明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%。

澳洲股市跌0.75%，日本股市日经指数.N225跌0.2%。

“如果你正在寻找抛售借口，那么这个消息的宣布肯定会引发短期下行压力，”投资公司LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称，指的是柯恩辞职一事。

“他(柯恩)来自华尔街，大型机构投资者无疑认为他在他的职位上是非常可靠的。”

在地区紧张情势感觉有所减轻的情况下，韩股逆势上涨0.3%，此前在周二有消息称，韩国将与朝鲜举行逾10年来的首个峰会。

朝韩会谈的消息出炉后，不少市场的风险胃纳回升，但柯恩辞职消息则泼上一盆冷水。

美元兑日圆JPY=一度下跌0.6%至105.45日圆，接近周五触及的16个月低位105.24日圆。美元周二升至106.470，因外界揣测特朗普可能在课征关税上有所让步。

美元兑瑞郎CHF=跌0.3%至0.9375瑞郎，欧元兑美元EUR=升0.05%至1.2412美元。

“从可能造成震荡的方面来看，对金融市场来说，最糟的结果将是确认贸易摩擦升级，以及短期对美元善意的忽视，”澳新银行(ANZ)分析师表示。

加元与墨西哥披索大跌，因柯恩辞职被视为提升了美国退出北美自由贸易协定(NAFTA)的可能性。

加元兑美元CAD=D4跌0.5%至1.2936加元，墨西哥披索MXN=D2贬值0.5%报18.83。

油价下跌，投资者在整体市场的风险偏好降温，布兰特原油回吐上日涨幅，下滑0.85%至每桶65.24美元。

现货金延续上日涨势，触及2月26日来高位每盎司1,340.42美元。

政府公债等其他避险资产也有不错表现。美国10年期公债价格上涨，指标10年期美债收益率跌2个基点至2.858。

MSCI明晟全球指数、 MSCI明晟亚太地区(除日本)、 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)