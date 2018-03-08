亚洲股市回升 因美国关税计划可能减轻力道

路透东京3月8日 - 亚洲股市周四获得支撑，因迹象显示美国钢铝关税措施可能宽待几个主要贸易伙伴，缓解了有关爆发全球贸易战的疑虑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.9%。香港恒生指数.HSI上涨1.2%，涨幅在亚股之中居前。日本日经指数.N225上涨0.8%。

美股方面，标普500指数.SPX仅收低0.05%至2,726.8点，起初曾下跌近1%，科技股是市场主要亮点。

白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)在一场新闻发布会上称，墨西哥与加拿大等一些国家可能排除在钢铁进口关税之外，在这之后美股扳回多数跌幅。

这缓解了白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)离职后，特朗普政府可能更加倾向保护主义政策的疑虑。

“在白宫发表评论之后，有关美国关税的疑虑应该会在今日缓解，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa表示。“不过问题仍将笼罩在市场上空。投资人需要在未来数日确切见到特朗普采取哪些措施，以及其他国家将采取什么报复举措。”

一位白宫官员周三表示，特朗普拟在钢铝进口关税计划中给予加拿大和墨西哥30天豁免期，能够延续豁免将视北美自由贸易协定(NAFTA)谈判的进展情况而定。

特朗普料将在周四的一个仪式上签署总统令以推进关税征收，但一位白宫官员稍晚称，签署时间有可能推迟到周五，因为相关文件还需通过法律程序。

投资者担心美国关税可能触发贸易战，令全球贸易萎缩，最终挤压企业获利。目前企业一直受益于强劲的全球经济成长环境。

中国贸易数据显示，1-2月按美元计的进出口规模均较上年同期增长逾20%。彰显全球经济强劲态势。

汇市方面，美元兑其它主要货币持稳，最近美国关税计划引发的担忧重压美元。墨西哥披索和加元在之前大跌后反弹。

欧元兑美元EUR=持平在1.2402美元，周三一度高见1.2447美元，创下2月16日以来高点。受特朗普宣布关税计划影响，欧元上周四曾触及七周低点1.21545美元，此后则持续上涨。

欧洲央行周四几乎肯定将维持政策不变，但可能调整沟通立场，从而至少提供一些朝着今年稍晚结束购债迈进的线索。

“至于今日的欧洲央行会议，关注焦点将是该央行是否调整对于量化宽松的前瞻性指引，”瑞穗证券首席外汇策略师Kengo Suzuki称。

“简单来说，只要央行立场偏向紧缩，欧元就会受到提振。如果措辞没有变化，欧元可能下跌。但情况没有那么简单，因为投资者需要担心欧美之间潜在的贸易战，”他补充说。

美元兑日圆JPY=报106.05日圆，亚洲汇市基本持平，离上周五触及的16个月低点105.24日圆还有一段距离。

墨西哥披索兑美元MXN=D2最新报18.7125，从周三低点18.90反弹；加元兑美元CAD=D4报1.2910加元，脱离本周稍早触及的八个月低点1.3002加元。

比特币下跌，因美国和日本监管机构试图加强对加密货币的监管。

日本监管机构周四向一些加密货币交易所下发了处罚通知，同时勒令其他几家交易所暂停业务，以期加大对消费者的保护。此前Coincheck有5.3亿美元的数字货币被盗。

美国证券交易委员会(SEC)称，很多加密货币交易平台应向监管部门登记，并接受更多规定约束。这进一步预示，监管部门将对这一数字货币交易行业进行打压。

Bitstamp交易所比特币报9,691美元，跌2.3%，周三下挫7.6%，创逾一个月最大单日跌幅。

大宗商品方面，油价持稳，上日下跌，因美国原油产量创纪录高位且库存上升。

美国原油期货报每桶61.29美元，涨0.2%，上日跌幅超过2%。 (完)