亚洲股市跳涨且日圆回落 因美朝领导人同意举行会晤

路透悉尼3月9日 - 亚洲股市周五上涨，避险货币日圆回落。之前韩国青瓦台国家安保室长郑义溶称，朝鲜领导人金正恩提出可以停止进一步的核试验及导弹试射活动，且美国总统特朗普同意与金正恩会面，时间可能在5月前。

韩国国安官员在递交一封金正恩的信函后，在白宫宣布了这项消息。特朗普的助理向来对朝鲜的外交提议抱持谨慎，因为朝鲜对所做出的国际承诺食言不乏前例。

地缘政治紧张局势有望缓解的可能性，帮助提振日经指数.N225上涨2.3%，韩国股市.KS11上涨1.76%，为去年5月以来表现最佳的一天。

明晟亚太地区(除日本外)指数上涨0.6%，澳洲股市上涨0.5%。

市场情绪在特朗普签署关税文告后稍有缓解，该公告有条件地豁免加拿大与墨西哥，至少显示有希望能够避免全面贸易战。

白宫表示，其他国家可能申请到钢铝关税豁免，但关于何时能取得豁免和条件的细节不多。数个主要贸易伙伴已表示，它们将以关税或直接行动来回应。

券商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示，”市场开心了一些，但豁免可能会预示着会有高要求的互惠性。”

“疑虑在很短的期间内消退，但显然中国，以及欧盟(程度较轻)即将会受到更大的监督。”

E-迷你标普500指数期货上涨0.1%。道琼工业指数周四收升0.38%，标普500指数.SPX涨0.45%。纳斯达克指数.IXIC则升0.42%。

加元CAD=及墨西哥披索MXN=小涨，但两国在北美自由贸易协定(NAFTA)谈判上仍与美方陷入苦战。

欧洲央行总裁德拉吉昨晚在决策会后表明，贸易保护主义高涨为一大风险所在。

尽管欧洲央行确如部份人士所料放弃宽松倾向，但德拉吉看来并不急着开始撤除刺激措施。

**市场聚焦日央行会议**

欧洲央行的温和立场使得欧元回跌至1.2305美元，周四下跌0.8%。这助使美元指数升至90.232。

在风险胃纳回温下，美元兑日圆涨0.6%至106.84。如今市场焦点转至周五稍晚的日本央行决策会议。

对全球爆发贸易战的担忧，近期市场波动以及日圆强劲，让日本央行有充分理由维持大规模资产购买计划不变，并对很快退出刺激的可能性轻描淡写。

“现在还谈不上对在资产购买和收益率曲线控制举措进行实质的政策调整，但措辞可能产生较大影响，”澳新银行分析师称。

“如果就时间安排给出更详细的暗示，将影响日圆走势，”他们补充称。“自美联储开始削减其量化宽松举措后，日本央行和欧洲央行提供的全球流动性对资本市场的重要性提高。”

油价隔夜下跌后，在亚洲时段扳回部分跌幅。美国原油反弹0.32美元报每桶60.44美元。布兰特原油期货升0.39美元报每桶64.00美元。

MSCI明晟全球指数、 MSCI明晟亚太地区(除日本)、 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T

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