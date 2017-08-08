亚洲股市止步不前 因中国贸易数据令人失望

路透悉尼8月8日 - 亚洲股市周二持平，因中国贸易数据令人失望，给原本乐观的全球增长前景蒙阴，导致主要货币和大宗商品在夏季走势低迷期保持平静。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数回吐稍早的温和涨幅，与上日收盘基本持平，但仍距离近来创下的10年高点不远。

韩国股市.KS11下跌0.2%，日本股市日经指数.N225跌0.3%，中国股市沪深300指数.CSI300也在清淡交投中小跌。

中国公布的7月进出口增幅均低于预期，中断了数据节节攀升的表现，此前中国数据激发了对全球经济增长的乐观情绪，并带动工业商品价格上涨。

评级机构惠誉本周上调了对今明两年全球经济增长的展望。

“对新兴市场和中国的调整幅度尤其大，这些市场的复苏要比预期情况更为显眼，”惠誉首席经济学家Brian Coulton说。

“数据继续显示全球发达市场和新兴市场经济体同步扩张。新兴市场需求反弹的溢出效应，反映在全球贸易创下2010年以来的最快增速。”

美股方面，道琼工业指数.DJI收涨25.61点，或0.12%，至22,118.42点，连续第九日创收盘纪录，为2月以来最长纪录，当时道指连续第12日创下纪录收盘高位。标普500指数.SPX攀升4.08点，或0.16%，至2,480.91点。

成交偏淡，在美国总统特朗普和国会放假，和优于预期的公司业绩期接近尾声之际，消息面较清淡。

**投资者倾囊而出**

“获利强劲，流动性充裕，全球各大企业CEO发出的信息响亮而清晰，”券商IG的首席市场策略师Chris Weston说。

“他们并不担心特朗普、地缘政治或是贸易限制措施，他们主要在乎的是获利增长，股市投资者也是这样的心态。”

他指出，在嘉信理财(Charles Schwab)客户的现金持有量处于历史低位，仅占资产总量的11.5%。“交易员和投资者都已投身于市场。”

同样的因素激发了一系列工业大宗商品的需求。

铜期货周一触及两年高位后延续涨势，而中国螺纹钢期货一度上扬7%，触及四年多最高。

汇市比较淡静，美元试图守住美国上周公布乐观就业数据之后录得的涨幅。交易员目前在等待本周稍后的美国通胀数据，但外界广泛预期通胀依然温和，强化了美联储将维持谨慎政策紧缩立场的观点。

美元指数跌0.16%报93.286，仍距近期触及的15个月最低位92.548不远。

欧元微幅走坚，报1.1814美元，美元兑日圆小跌，报110.62日圆。

油价下跌，因利比亚最大油田恢复生产造成产量上升，促发卖盘，且投资者担心石油输出国组织(OPEC)和美国产量提高。

OPEC和非OPEC联合技术委员会的官员在阿布扎比开会，讨论提高减产协议执行率的方法。

布兰特原油期货跌0.20美元至每桶52.17美元，美国原油期货跌0.16美元至49.23美元。(完)