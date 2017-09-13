亚股触及10年高位 受美股创新高带动

路透东京9月13日 - 亚股周三震荡，但仍居于10年高位；美股录得纪录新高，而苹果(AAPL.O)发布最新iPhone后，其供应商的股价下滑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数略微走低，之前曾触及2007年10月以来最高水平。澳股涨0.2%，韩国股市.KS11上涨0.1%。

美股标普500指数.SPX、道琼工业指数.DJI、及纳斯达克指数.IXIC周二皆创纪录收盘新高，因投资人对朝鲜紧张情势及飓风伊尔玛灾情的疑虑消退。

“在美国，之前的恐惧交易有稍微解除，而这也带动了亚洲市场，”悉尼Blue Ocean Equities策略分析师Mathan Somasundaram指出。

但苹果(AAPL.O)股价下跌，令美股涨势受限。苹果发表最新iPhone后，股价下跌0.6%，但午后收敛跌幅。

iPhone新机发售除了影响苹果股价，也将牵动许多苹果供应商及竞争对手。

台湾指标股指下滑0.5%，因苹果供应商台积电(2330.TW)跌0.5%，鸿海(2317.TW)走低0.4%。

日股日经指数.N225上涨0.5%至一个月高位，得益于日圆仍远离近期高位。

“日经指数目前并非受到基本面推动上涨，而是受助于供需变化，因为日圆走疲，促使投资者回补近期风险偏好低迷时建立的空仓，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura表示。

“最近，我们看到盘初有一些被动走势，随后回稳甚至出现获利了结的情况，今天可能也是这样，”Miura称。

美元兑日圆下滑0.1%至110.06，但远高于周五的10个月低点107.32，当时飓风伊尔玛威胁佛罗里达，且金融市场认为朝鲜有可能在周末的国庆日再次发射导弹，美元因而下挫。

由于日本的净债权国地位，以及预期日本投资者会在危机时期将资产汇回国内，日圆往往在经济和政治不确定时期受益。

投资者仍担心朝鲜半岛紧张局势可能随时升级，美国总统特朗普周二称，联合国本周通过的对朝鲜最新制裁只是非常小的一步，与解决该国核问题所需要采取的措施相比不值一提。

朝鲜周二反对联合国安理会对其实施更严苛制裁的决议，并称美国很快将遭受史无前例的“最大痛苦”。

欧元兑美元上涨0.1%至1.1978；美元指数小跌0.1%至91.814，远高于周五创下的两年半低位91.011。

比特币在BitStamp平台挫跌3.3%至4,027.66，此前摩根大通执行长Jamie Dimon周二表示，该虚拟货币是场骗局，将会破灭。

比特币周五重摔6.6%，此前有报导称，中国即将关闭当地的比特币交易平台。

原油期货涨跌互见，周二上涨，石油输出国组织(OPEC)预测2018年需求将增加；俄罗斯和委内瑞拉则确认其减产承诺。

布兰特原油下跌0.2%至每桶54.16美元；美国原油期货小升至48.24美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T

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