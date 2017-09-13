FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
亚股触及10年高位 受美股创新高带动
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年9月13日 / 凌晨3点34分 / 1 个月前

亚股触及10年高位 受美股创新高带动

2 分钟阅读

路透东京9月13日 - 亚股周三震荡，但仍居于10年高位；美股录得纪录新高，而苹果(AAPL.O)发布最新iPhone后，其供应商的股价下滑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数略微走低，之前曾触及2007年10月以来最高水平。澳股涨0.2%，韩国股市.KS11上涨0.1%。

美股标普500指数.SPX、道琼工业指数.DJI、及纳斯达克指数.IXIC周二皆创纪录收盘新高，因投资人对朝鲜紧张情势及飓风伊尔玛灾情的疑虑消退。

“在美国，之前的恐惧交易有稍微解除，而这也带动了亚洲市场，”悉尼Blue Ocean Equities策略分析师Mathan Somasundaram指出。

但苹果(AAPL.O)股价下跌，令美股涨势受限。苹果发表最新iPhone后，股价下跌0.6%，但午后收敛跌幅。

iPhone新机发售除了影响苹果股价，也将牵动许多苹果供应商及竞争对手。

台湾指标股指下滑0.5%，因苹果供应商台积电(2330.TW)跌0.5%，鸿海(2317.TW)走低0.4%。

日股日经指数.N225上涨0.5%至一个月高位，得益于日圆仍远离近期高位。

“日经指数目前并非受到基本面推动上涨，而是受助于供需变化，因为日圆走疲，促使投资者回补近期风险偏好低迷时建立的空仓，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura表示。

“最近，我们看到盘初有一些被动走势，随后回稳甚至出现获利了结的情况，今天可能也是这样，”Miura称。

美元兑日圆下滑0.1%至110.06，但远高于周五的10个月低点107.32，当时飓风伊尔玛威胁佛罗里达，且金融市场认为朝鲜有可能在周末的国庆日再次发射导弹，美元因而下挫。

由于日本的净债权国地位，以及预期日本投资者会在危机时期将资产汇回国内，日圆往往在经济和政治不确定时期受益。

投资者仍担心朝鲜半岛紧张局势可能随时升级，美国总统特朗普周二称，联合国本周通过的对朝鲜最新制裁只是非常小的一步，与解决该国核问题所需要采取的措施相比不值一提。

朝鲜周二反对联合国安理会对其实施更严苛制裁的决议，并称美国很快将遭受史无前例的“最大痛苦”。

欧元兑美元上涨0.1%至1.1978；美元指数小跌0.1%至91.814，远高于周五创下的两年半低位91.011。

比特币在BitStamp平台挫跌3.3%至4,027.66，此前摩根大通执行长Jamie Dimon周二表示，该虚拟货币是场骗局，将会破灭。

比特币周五重摔6.6%，此前有报导称，中国即将关闭当地的比特币交易平台。

原油期货涨跌互见，周二上涨，石油输出国组织(OPEC)预测2018年需求将增加；俄罗斯和委内瑞拉则确认其减产承诺。

布兰特原油下跌0.2%至每桶54.16美元；美国原油期货小升至48.24美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)

编译 王颖/蔡美珍/徐文焰/艾茂林/戴素萍 审校 于春红/张若琪/陈宗琦/孙茉莉/高琦

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below