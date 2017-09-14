亚股持稳 中国数据疲软影响不大

路透东京9月14日 - 亚洲股市周四持稳，在触及10年高位后进行整固，而且似乎对低于市场预期的中国数据淡然处之。

最近一连串数据显示中国经济增长意外强健，今天的中国数据低于预期虽让这种强劲表现有些失色，不过很多分析师预计中国经济将稳步增长。

中国国家统计局周四公布，8月规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增10.1%，逊于路透调查预估中值的6.6%和10.5%。1-8月固定资产投资同比增长7.8%，低于路透调查中值8.2%。

澳元兑美元上涨0.1%至0.7995美元，与上述中国数据发布前水平相比几无变化。澳洲就业报告表现强劲，扶助支撑澳元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数近持平，上日曾升至2007年以来的最高位。

日本股市日经指数.N225涨0.1%，东证股价指数.TOPX触及两年高点，因日圆走贬。

澳洲股市下跌0.2%，韩国综合股价指数.KS11微涨0.1%，中国股市沪综指.SSEC上涨0.1%。

美国股市周三涨至纪录高位，非必需消费类股和能源股的涨势，帮助抵消了科技巨头苹果(AAPL.O)的下跌。

美元坚挺，受美债收益率攀升至两周半高点的拉动，因投资者的人气持续好转。

美元指数报92.489，隔夜曾触及92.530，为9月5日以来最高；上周五触及两年半低点91.011，受飓风伊尔玛以及朝鲜担忧拖累。

焦点从地缘政治风险和自然灾害重又转回基本面，投资者静候美国稍后将公布的消费者物价指数(CPI)及其可能会对美国联邦储备委员会(美联储/FED)利率立场产生的影响。

鉴于美国通胀迟滞，对美联储今年再次加息的预期已经减弱。

“若CPI数据疲弱美元将会遭抛售，不过主要焦点是股市会对这样的结果作何反应。”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa说道。

美元/日圆触及一个月高点110.735。本周迄今美元/日圆已累计攀升2.5%。

欧元兑美元下跌0.1%至1.1873，上日跌0.7%；英镑兑美元持稳在1.3211。

受英国强劲的通胀数据提振，英镑周三触及一年高位1.3329。投资人等待周四稍后的英国央行政策决议，英镑最新报1.3204美元。

英国央行周四必须决定以怎样的语气力度谈及10年来的首次升息前景，届时还将在英国退欧后扶助经济的必要性以及处理通胀跳升之间做出权衡。

大宗商品方面，原油价格小幅下滑；隔夜油价大涨，因国际能源署(IEA)称全球石油过剩规模开始减少。

布兰特原油期货下跌0.2%至每桶55.04美元，上日触及五个月高点55.21。

美国原油期货跌0.2%至每桶49.21美元，上日涨2.2%。(完)