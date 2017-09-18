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（更正）亚洲股市触及10年高位 美元在美联储会议前持坚
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#国际财经
2017年9月18日 / 凌晨2点52分 / 1 个月前

（更正）亚洲股市触及10年高位 美元在美联储会议前持坚

2 分钟阅读

（更正：因译文有误，内文第四段改为触及“2007年底”以来最高水准，非“2017年底”）

路透悉尼9月18日 - 亚洲股市周一触及10年高点，美元也持坚，本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能宣布开始缩减其庞大的资产负债表，这是扭转超宽松货币政策这一全球长期趋势的一部分。

朝鲜(北韩)在本周末没有采取任何新的挑衅，让人略感宽慰，不过朝鲜政府的核计划将会是周二联合国会议讨论的中心，届时美国总统特朗普将发表讲话。

特朗普税改计划部分细节也有望在本周披露，而德国和新西兰大选将进一步加剧政治不确定性。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.9%，触及2007年底以来最高水准。三星电子(005930.KS)领涨，医保及金融类股上涨。

澳洲指标股指涨0.6%，而日经指数.N225因假期休市。E-迷你标普500指数期货涨0.2%。

本周市场主要事件将是美联储周二和周三的政策会议。料将向政策正常化再迈进一步，这已迅速成为一种全球趋势。

加拿大近几个月已经两度升息，英国央行上周暗示即将升息，令许多人士感到诧异。

“本周的关注点在于全球流动性，外界广泛预期美联储周三将宣布缩表；而英国央行目前似乎处于升息边缘，最快可能在11月，”澳新银行分析师在报告中称。

“鉴于许多央行官员变得越来越鹰派，为解除市场杠杆和利差交易打下基础。我们预计(市场)利率本周将走高。”

美国10年期公债收益率(殖利率)上周跳升14个基点，但仍落后于英国公债，10年期英债收益率上周大涨30个基点。

**英镑劲扬**

英国升息前景推动英镑触及英国退欧公投以来的高位，英镑兑一篮子货币创近九年来最大单周涨幅。

周一英镑兑美元略跌报1.3585，但距离1.3615的高位不远。欧元兑美元持稳报1.1945，在支撑位1.1836和阻力位1.2092之间波动。

美元兑日圆持坚报111.21，外界广泛预计日本央行在周四的会议上维持大规模资产购买计划。

政治面也爆出意外消息。日本国内媒体周日报导称，首相安倍晋三正在考虑最早于下月进行提前选举，以抓住自身支持率走升和主要反对党陷入混乱的机会。

美元指数停滞在91.851，仍接近近期所及的两年半低点91.011。

美元的温和反弹，加上所有关于货币政策收紧的讨论，都让金价处于守势。现货金近持平于每盎司1,318.96美元。

油价徘徊于五个月高点附近，受助于对需求将上升及美国炼油厂逐渐复工的预期。

布兰特原油上涨0.02美元，报每桶55.64美元，上周上涨3.3%。美国原油微跌0.01美元至49.88美元。

图：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%)

tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)

编译 郑茵/刘秀红/王兴亚/李爽/张若琪 审校 汪红英/龚芳/戴素萍/白云

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