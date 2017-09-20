美联储决议公布前亚股持稳 美元也变动不大

路透东京9月20日 - 亚洲股市周三基本持稳，美股隔夜再度升至纪录高点；不过市场走势受限，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)今天稍后公布货币政策立场之前，投资者普遍采取等待观望态度。

美联储决议出炉前金融市场的谨慎氛围，让投资者避免对仓位进行大幅调整，尽管美国总统特朗普隔夜发表强硬声明后，朝鲜半岛紧张局势升温。

美联储将在周三1800 GMT宣布会议决定，外界普遍预期其将维持利率不变，但可能开始削减债券持仓，或许在未来数月开始行动。

金融市场将密切关注代表美联储决策者的升息预测的“点阵图”，以寻找对于12月会议升息的信号。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数几无变动。

日本日经指数.N225近持平，中国沪综指.SSEC下跌0.2%，港股恒生指数.HSI上涨0.2%。

美股三大指数周二小涨，再创收盘纪录高位。

“对股市而言，如果美联储既没有在缩表方面太被动，在升息方面也没有太积极，这就将是一个安全的结果，”Daiwa SB Investments首席策略分析师Soichiro Monji称。

“可能有些人臆测美联储的态度显得有点偏于鸽派，但过去几周全球各地大吹鹰派论调，就像加拿大央行和英国央行那样，”他称。

加拿大央行本月升息，并且不排除进一步升息，而上周英国央行一名官员暗示，未来几个月可能需要升息。

美元/日圆在接近八周高点附近徘徊，美债收益率在美联储政策声明公布前涨至一个月高点，支撑美元。

美元/日圆几无变动，报111.515，隔夜曾触及111.880，为7月底以来最高。

汇市对特朗普就朝鲜的最新讲话反应淡漠。

美国总统特朗普周二升级他与朝鲜的对峙，威胁将“彻底毁灭”朝鲜2,600万人，特朗普还以“火箭人”来嘲讽朝鲜领导人金正恩。

韩国综合股价指数.KS11跌0.1%，韩元兑美元涨0.2%至1,128.9，上日收在1,131.3。

“特朗普的言论确实很强势，若非美联储决议出炉前弥漫的谨慎气息，韩元的波幅会更大，”Hana Financial Investment Seoul外汇分析师Kim Doo-un表示。

“即使在特朗普发表谈话后，市场似未浮现强烈的避险情绪，”Brown Brothers Harriman汇率策略师Masashi Murata指出。

欧元兑美元小涨至1.2019，为9月11日以来高位。

美元指数小跌至91.736。

美国10年期公债收益率接近上日触及的一个月高点2.246%。

大宗商品方面，油价上涨，此前伊拉克石油部长称石油输出国组织(OPEC)及其他产油国考虑延长或甚至进一步减产，以控制国际供应过剩问题，同时数据显示美国原油库存增幅小于预期。

布兰特原油期货涨0.4%至每桶55.37美元，美国原油期货涨0.75%至每桶49.85美元。(完)