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亚股在经历一周压抑后重拾涨势 美元表现愈发坚挺
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#国际财经
2017年9月29日 / 凌晨3点59分 / 19 天前

亚股在经历一周压抑后重拾涨势 美元表现愈发坚挺

2 分钟阅读

路透悉尼9月29日 - 亚洲股市周五重获上涨动能，本周稍早一直走势承压，因美国升息可能性上升提振美债收益率涨向九年高位，并推高整个亚洲的借款成本。

交投活动主要局限于月末和季末的账面结清，市场波动顶多算是温吞。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小升0.2%，但本周迄今仍跌2%。

日股日经指数.N225下滑0.2%，但韩国综合股价指数.KS11涨0.5%。中国沪综指.SSEC升0.3%，但本周迄今持平。

该地区一些市场本周受到冷落，因投资者消化美联储12月加息可能性上升这一预期。

联邦基金利率期货暗示，12月12-13日美联储政策会议加息的机率为73%。

两年期美债收益率因此一度触及近九年高位，之后回落周五报1.46%。该收益率在9月初时曾低见1.254%。

特朗普大幅减税的提案也加重收益率上升压力。该税改提案若通过，可能有利于美国企业的利润率。

然该计划欠缺细节且在国会面临反对声浪。

“随着税改协商的加强，巨大的程序、财政和政治掣肘可能会愈来愈明显，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)分析师Richard Franulovich警告称。他并指称，该计划的经济效益也令人怀疑。

“减税规模由于太大而不现实，废除减扣将被证明在政治上也是困难重重。”

不过，该减税计划使得美股更具吸引力，美元和美债收益率亦受到提振，但这可能对新兴市场带来负面影响，尤其是对过于依赖外资投资的市场。

光是该风险就足以在周四引发亚洲股市、债市及汇市波动。此外，随着税改方案在国会的推进，亚洲市场还将容易受到相关消息的影响。

**美元稍作喘息**

美债收益率跳升，经证明对美元而言是急需的提振因素。美元指数周五升0.14%至93.217，周线料升1.1%。

欧元/美元报1.1778美元，弹离六周低点1.1715，但本周以来仍下跌1.5%。若维持在此价位，欧元/美元将创2016年11月以来单周最大跌幅。

美元兑日圆报112.66日圆，仅略低于113.26高位，有望连续第三周录得涨幅。

美股道琼工业指数.DJI周四收高0.18%，标普500指数.SPX涨0.12%，纳斯达克指数.IXIC持平。[.NCN]

美股三大指数皆位于或接近纪录高位，令外界担心有估值过高之虞。标普500指数预期市盈率(本益比)为17.9倍，高于长期均值15.1倍，罗素指数目前预期市盈率为26.3倍，长期均值为21.3倍。

今日稍晚欧盟及美国将发布重要的通胀数据，加拿大也将公布经济成长数据。

在十一假期前，中国将于周六发布9月制造业采购经理人指数(PMI)。

欧盟周日亦面临更多政治面的不确定性，加泰罗尼亚分离主义者届时将无视西班牙当局的阻挠，迳自举行独立公投。

在商品市场方面，油价有望再度录得周线上涨，投资者押注遏制全球供应过剩的减产行动在取得成效，且需求前景在改善。

布兰特原油涨0.24美元，至每桶57.65美元，有望连续第五周走高，且在9月录得10%的涨幅。美国原油则涨0.01美元至51.57美元。

MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)、日经指数年内迄今表现(%)：tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)

编译 高琦/李爽/戴素萍/侯雪苹/蔡美珍/龚芳; 审校 张涛/艾茂林/徐文焰/李春喜/孙茉莉/刘秀红

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