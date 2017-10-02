加泰罗尼亚公投打压欧元下滑 但中日良好数据支撑亚股

路透悉尼10月2日 - 欧元周一在亚洲市场走低，因投资者焦虑地关注西班牙加泰罗尼亚地区的独立公投情况。不过中国与日本方面意外强劲的经济面消息为股市与大宗商品走势带来支撑。

欧元/美元下滑0.3%报1.1773，此前加泰罗尼亚独立公投受到暴力冲突阻挠。由于中国与韩国市场今日休市，市场中流动性不足。

西班牙加泰罗尼亚自治区官员称，西班牙警方使用警棍和橡皮子弹，意图阻碍该地区周日的独立公投，有数百人在冲突中受伤。

局势相当不稳，加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周日表示，有可能单方面宣布该地区脱离西班牙独立。

交易员强调，欧元并未出现大规模抛售，资金也没有流入避险资产，投资者持观望态度。

美元兑日圆上涨至112.88，美元指数涨0.3%至93.381。现货金跌至每盎司1,275.06美元。

市场猜测，总统特朗普或许会选择前美联储理事瓦尔许为下任美联储主席。这扶助了美元。

市场认为瓦尔许的立场比现任主席叶伦要强硬，因此他若获任命可能会加速美联储的升息进程。这种可能性足以推动两年期美国公债收益率升至2008年底以来高点1.503%。

**令人鼓舞的经济数据**

亚洲股市的表现也好于债市，因之前公布的中国、日本和韩国经济数据预示全球增长将持续回暖。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.28%，E-迷你标普500指数期货涨0.14%。

澳洲主要股指跳升1.1%。日本股市日经指数.N225小涨0.2%，此前日本央行公布的短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高。

中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲回升反映内需稳步扩张，同日公布的财新制造业PMI则走势相反，降至三个月低位；分析人士认为，环保限产等利好大企业，或是偏重大企业的官方PMI优于财新的主要原因。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，宏观经济先行指标--9月官方制造业PMI升至52.4，8月为51.7。

“这是新订单今年来首次超过产出，表明可能在一定程度上存在‘超额需求’，”澳新银行在报告中称。

“这还为第三季GDP提供了上行风险，我们的预测是2017年GDP增长6.7%。”

记忆体芯片和钢材销售增长，帮助韩国9月出口同比激增35%至创纪录的551亿美元，为连续第九个月呈现双位数增长，也是2011年以来最长连续扩张纪录。

中国央行将自明年起对普惠金融实施定向降准政策，最多可下调1.5个百分点；央行及市场解读称，此次定向降准并不改变稳健货币政策的总体取向，全面降准无望，其目的在于支持实体经济，而非金融市场。

外界将这一切视为对大宗商品需求的正面影响因素。铜价连续第五季上涨，受最大消费国中国需求强劲的预期提振。

伦敦期铜周一继续上涨0.7%至每吨6,525美元。

油市方面，布兰特原油表现创下2004年以来历年第三季最佳，因全球需求稳健，且供应限制奏效。

12月布兰特原油下跌0.18美元，报每桶56.61美元，美国原油跌0.09美元，至每桶51.58美元。(完)