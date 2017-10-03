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亚股未理会油价颓势 尾随美股刷新收盘高位的升势
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2017年10月3日 / 凌晨3点26分 / 15 天前

亚股未理会油价颓势 尾随美股刷新收盘高位的升势

2 分钟阅读

路透东京10月3日 - 亚洲股市周二上涨，尾随美股创下收盘纪录高位的涨势，乐观经济数据提振美债收益率和美元，尽管油价疲弱对一些市场领域造成打击。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0.4%，扳回亚洲盘稍早跌势。

日本股市日经指数.N225上涨0.8%，日圆贬值扶助该指数创2015年8月来高位。

澳洲股市跌0.4%，受消费和能源类股跌势打压，投资者等待0330GMT出炉的澳洲央行政策决定。能源类股下滑1%，跟随原油价格下跌。

外界普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低位1.5%不变，关注焦点在该央行对经济的评估及其对货币政策的影响。

原油期货续跌，美国钻探活动增加和石油输出国组织(OPEC)产量上升，为油价最近涨势踩下刹车，并导致供应过剩忧虑重燃。

布兰特原油期货下跌0.4%至每桶55.88美元，第三季涨约20%。美国原油期货下跌0.3%至每桶50.42美元。

Ayers Alliance首席投资官称，“第四季对油价不甚友好，我们从夏季需求转向冬季需求预期。”

美国股市周一为第四季开了个好头，三大股指均创纪录收盘新高上，因数据直指美国经济的潜在势头强劲。

一项美国制造业活动指数在9月急升至13年半高位，因飓风哈维和伊尔玛给供应链造成的破坏性影响，导致工厂商品交割时间延长，并推高原材料价格。

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，美国9月制造业指数为60.8，高于预估的58。

美国8月建筑业支出亦反弹，结束连续两个月下滑的势头，因民间和公共项目支出均增加。

美元维持高位，受益于美国公债收益率上涨。美国指标10年期公债收益率周一触及7月中以来最高位，此前公布的乐观数据强化了美联储12月将再次升息的预期。

“外界对于美联储今年余下时间行动的预期愈发强烈，也就是再升息一次并缩减资产负债表，”U.S. Bank私人客户集团的首席投资官Bill Northey说。

受最近飓风的影响，Northey说，“未来数月的数据可能会有一些反常，但如果你退后一步，把它放在当前的大环境里去比较，就会明显发现美国经济表现非常好，并且还会继续改善下去。”

美元指数上涨0.3%至93.840，为8月底以来最高水平。

欧元兑美元下跌0.2%至1.1710美元，因西班牙出现几十年来最严峻的宪政危机而面临沉重压力。加泰罗尼亚周日独立公投的结果，为这个西班牙最富裕地区最快在本周宣告独立提供了可能。

美元兑日圆上涨0.3%至113.08日圆，逼近上周所及的两个月高点113.26日圆。

美国推进税改的前景，加上特朗普总统可能将任命更偏向鹰派的人选担任美联储下任主席，都为美元构成提振。

现货金略跌至每盎司1,270.29美元，金价上日因美元上涨而挫至近七周低点。(完)

编译 戴素萍/杜明霞/王丽鑫/艾茂林/李婷仪 审校 徐文焰/于春红/高琦/郑茵

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