中国股市触及21个月高点 土耳其里拉跳水

路透悉尼10月9日 - 中国股市结束一周长假后周一上涨，服务业数据疲软未影响对全球经济增长的乐观看法，不过政治不确定性给土耳其和英国货币汇率带来波动。

日韩休市以及美国部分市场休市令市场流动性较低。美国股市开市，债市将休市。

中国沪深300指数.CSI300涨1.9%，创2015年年底以来新高，这在一定程度上是对中国央行一周前公布的定向宽松举措的滞后反应。

财新/Markit周一联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的52.7降至50.6，创下21个月低点。这个消息则不那么受欢迎。

澳洲股市勉力上涨0.7%。日经指数期货涨0.1%，尽管日股现货市场休市。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0.1%，上周反弹1.7%。E-迷你标普500指数期货小涨0.15%，美国10年期公债期货涨1个跳动点。

周五美国公布强劲薪资数据后，债券收益率最初上扬，但之后回落，因围绕朝鲜局势的紧张情绪重燃，提振避险资产。

美国9月平均时薪按年增幅提高至2.9%，尽管不利天气可能导致该数据偏高。

薪资增幅盖过了非农就业岗位减少的影响。9月非农就业岗位减少，为七年来首见，因飓风哈维和伊尔玛让流离失所的工人暂时失业，并推迟了招聘活动。

市场已然高度预期美联储12月将升息且2018年可能继续加息，薪资数据进一步提升了这种预期。

美联储将于周三公布上次政策会议记录，可能显示年底前加息获得足够多的支持。本周美联储还有数位官员发表讲话。

**里拉下跌**

汇市方面，美元指数小跌至93.760。美元兑日圆跌至112.60日圆，上周五曾一度高见113.43日圆。

欧元兑美元涨至1.1741日圆。电视画面显示，数十万人涌上西班牙加泰罗尼亚地区首府巴塞罗那街头，反对加泰罗尼亚脱离西班牙独立，这为欧元提供了支持。

加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)料将于周二在地区议会上发表讲话，届时他可能单方面宣布独立。

面对同华府的外交争端，盘初另一波动幅度较大的货币是土耳其里拉，美元兑里拉一度飙涨4%触及七个月来的最高水平。

美国和土耳其相互减少签证服务，此前美国驻土耳其使领馆一工作人员上周在土耳其被拘押。

英镑一度上扬，因报导称英国首相特雷莎梅可能罢免外交大臣约翰逊，在一系列政治灾难后试图重新确立自己的权威。

此前英镑受到打压，外界猜测在英国与欧盟进行退欧谈判前，特雷莎梅可能会被迫下台。不过，最初的涨势未能守住，英镑很快在1.3080左右稳定下来。

新西兰元周一触及四个月低点，此前该国竞争激烈的大选最终计票结果未能确认明确的赢家。

大宗商品市场方面，现货金上涨0.4%至每盎司1,280.61美元，脱离周五所及的两个月低点。

油价周一小幅上涨，止住上周五2%的跌势，因预期沙特将继续控制产出以支撑价格，且美国活跃钻机数下降。

布兰特原油期货上涨0.13美元至每桶55.75美元，美国原油期货上涨0.16美元至每桶49.45美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)