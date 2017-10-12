亚股在全球股市带动下触及10年高位 美元下挫

路透东京10月12日 - 亚洲股市周四逼近10年高位，追随全球股市涨势；与此同时，美元下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布的会议记录显示其谨慎看待通胀。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升至2007年12月以来最高水准，最新涨0.2%。

日本股市日经指数.N225上涨0.5%，盘中触及1996年12月以来高点20,980.92点。韩国股市综合股价指数KOSPI.KS11上涨0.2%，创下纪录新高，港股恒生指数.HSI攀上10年高点后下跌0.5%。

亚股受到隔夜美股涨势的指引。美国主要股指均再次创下纪录收盘高位，此前有报导称一位对市场友好的候选人可能作为叶伦的继任者，执掌美联储。

本周投资者冒险人气好转，此前加泰罗尼亚收回脱离西班牙的计划，MSCI明晟全球市场指数触及纪录高点。

全球股市目前似乎对西班牙的分裂主义行动以及朝鲜半岛的紧张局势淡然处之，创下前述纪录高点。

“从根本上说，全球经济处于良好状况。从中国采购经理人指数(PMI)、美国供应管理协会(ISM)和日本短观数据看来，企业信心亦稳健。所有这些因素都推动全球股市上涨，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

“金融市场仍将警惕地缘政治因素。但不发生实际军事冲突的情况下，股市的负面反应料不会持久。”

美联储公布9月19-20日会议记录后，美元指数跌至两周低点92.839。

美联储会议记录显示，决策者对通胀加速上升的前景，以及在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨论。

尽管这不会降低对美联储12月加息的预期，但确实使其立场较9月政策会议刚结束时的强硬程度略低。美联储9月开会时暗示年底收紧货币政策。

美元兑欧元尤其疲弱，因加泰罗尼亚未正式宣布脱离西班牙独立，对这一问题的担忧缓解，支撑欧元。

欧元兑美元升0.1%报1.1869，为9月25日以来最高，且有望连续第五日上涨。

美元兑日圆持平报112.410，脱离本周稍早所及112.00下方的两周低点。

分析师称美元兑日圆周三寻获一些支撑，此前日经新闻公布一项调查显示，日本首相安倍晋三领导的执政联盟在10月22日众议院选举中或许可惊险地保住三分之二席次的“超级”多数优势。

新加坡大华银行市场策略主管Heng Koon How说，若选举结果真是如此，将意味着安倍的再通胀经济政策或可持续。

“这意味着日本央行的量化宽松将继续，这将令日圆维持偏弱态势，因此会支撑美元/日圆，”Heng称。

墨西哥披索兑美元持坚于18.686披索，隔夜上涨0.7%，脱离五个月低位18.852。不过，如果北美自由贸易协定(NAFTA)谈判搁浅，披索料将再度承压。

美国、墨西哥和加拿大本周就NAFTA改革展开新一轮谈判。外界担心，若谈判结果未能满足美国总统特朗普对美方获得更多有利待遇的要求，特朗普可能选择退出。

加元兑美元上涨，延续隔夜涨势升至1.2443加元，为两周来最强。

大宗商品市场方面，油价下跌，因美国原油库存上升，尽管石油输出国组织(OPEC)采取减产举措。

布兰特原油期货跌0.6%至每桶56.59美元。该合约周三连续第三日上涨，因石油输出国组织(OPEC)预计明年需求将升高，且库尔德紧张局势升温支撑了油价。

现货金小涨0.1%报每盎司1,292.72美元，受美元走软的支撑。

亚洲股市指数图表：reut.rs/2xzXbPZ

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